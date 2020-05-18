Telegram объявил 11 мая второй этап конкурса по созданию новостного агрегатора. Он закончится 25 мая, победители разделят призовой фонд в $100 тысяч. Условия конкурса изучил Александр Амзин, автор книги «Интернет-журналистика», ex-Lenta.ru и TheBell.
Насколько можно судить по документам, новостной агрегатор Дурова на первом этапе не предлагает ничего революционного. Он похож на Яндекс.Новости с урезанными возможностями, ограниченным количеством источников и сигналов.
Продукт рассчитан на русскоязычную и англоязычную аудиторию широкого круга интересов. «Уже сейчас правила составлены достаточно своеобразно. Видно, что их писал человек с опытом затыкания самых разных дыр в агрегационном продукте», пишет Амзин, но ему «неясно, как система будет бороться с цензурой». Дуров, рассказывая о планах на агрегатор, обещал «сервис рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры».
Агрегатор ориентируется на текст, а не видео. Новостью он считает то, что актуально для аудитории, является событием, изменением и происшествием в широком смысле, происходящими в данный момент или случившимися в недавнем прошлом.
Другие особенности:
- Новости бывают семи категорий: Society (общество), Economy (экономика и бизнес), Technology (технологии, потребительская электроника), Sports (спорт и киберспорт), Entertainment (все развлечения), Science (здоровье и наука), Other (все остальное). Редко больше одной категории, никогда больше трёх
- Other должна быть единственной присвоенной. Туда попадают прогнозы погоды, эзотерика, гороскопы. Это не написано, но кажется, что новости из этой категории будут пессимизированы
- Новости объединяются в сюжеты, из рекомендаций неясно, должен ли заголовок сюжета конструироваться или выбираться из новостей, входящих в кластер
- Новости в сюжете могут собираться и ранжироваться за любой период от 5 последних минут до 30 дней.
Амзин считает, что после запуска агрегатора медиа сразу поспешат наладить работу с ним.
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