Telegram объявил 11 мая второй этап конкурса по созданию новостного агрегатора. Он закончится 25 мая, победители разделят призовой фонд в $100 тысяч. Условия конкурса изучил Александр Амзин, автор книги «Интернет-журналистика», ex-Lenta.ru и TheBell.

Насколько можно судить по документам, новостной агрегатор Дурова на первом этапе не предлагает ничего революционного. Он похож на Яндекс.Новости с урезанными возможностями, ограниченным количеством источников и сигналов.

Продукт рассчитан на русскоязычную и англоязычную аудиторию широкого круга интересов. «Уже сейчас правила составлены достаточно своеобразно. Видно, что их писал человек с опытом затыкания самых разных дыр в агрегационном продукте», пишет Амзин, но ему «неясно, как система будет бороться с цензурой». Дуров, рассказывая о планах на агрегатор, обещал «сервис рекомендаций новостей в глобальном масштабе — и без политической цензуры».

Агрегатор ориентируется на текст, а не видео. Новостью он считает то, что актуально для аудитории, является событием, изменением и происшествием в широком смысле, происходящими в данный момент или случившимися в недавнем прошлом.

Другие особенности:

Новости бывают семи категорий: Society ( общество), Economy ( экономика и бизнес), Technology ( технологии , потребительская электроника), Sports ( спорт и киберспорт), Entertainment ( все развлечения), Science ( здоровье и наука), Other ( все остальное). Редко больше одной категории , никогда больше трёх

общество), Economy экономика и бизнес), Technology технологии потребительская электроника), Sports спорт и киберспорт), Entertainment все развлечения), Science здоровье и наука), Other все остальное). Редко больше одной категории никогда больше трёх Other должна быть единственной присвоенной. Туда попадают прогнозы погоды , эзотерика , гороскопы. Это не написано , но кажется , что новости из этой категории будут пессимизированы

эзотерика гороскопы. Это не написано но кажется что новости из этой категории будут пессимизированы Новости объединяются в сюжеты , из рекомендаций неясно , должен ли заголовок сюжета конструироваться или выбираться из новостей , входящих в кластер

из рекомендаций неясно должен ли заголовок сюжета конструироваться или выбираться из новостей входящих в кластер Новости в сюжете могут собираться и ранжироваться за любой период от 5 последних минут до 30 дней.

Амзин считает, что после запуска агрегатора медиа сразу поспешат наладить работу с ним.