Второй по популярности в России мессенджер Viber в мае активизировал найм на позиции, связанные с российским рынком. Разыскиваются главный пиарщик (будет также работать с Белоруссией) и PR-менеджер (зимой появилась вакансия директора по маркетинговым коммуникациям).

Позже была опубликованы вакансии growth-продакта на российском рынке и русскоязычного аккаунт-менеджера, который будет отвечать за привлечение аудитории в России, Великобритании и на рынках Южной Азии, а также менеджера по продажам в московский офис на развитие B2B (Business Messaging) на рынках СНГ, Центральной и Восточной Евопы. Business Messaging -- это продукты для компаний: маркетинговые рассылки, брендированный контент, работа с сообществами, электронная коммерция, реклама и т. д.

Директор по развитию Viber Анна Знаменская рассказала Roem.ru, что Viber собирается активно продвигать десктопное приложение, которое будет поддерживать групповые видеозвонки, и в целом будет намного лучше, чем у Telegram и WhatsApp. Увеличение количества возможностей работать в Viber из России связано также с тем, что

… мы как компания переходим на гибридную модель работы Work from Anywhere, и теперь неважно сидит человек в Лондоне, или Тель-Авиве, или Москве. Если у него есть релевантный опыт и свободный английский, он может работать на весь мир из России.

В конце 2019 года Яндекс рассказал, что Viber -- второй по популярности мессенджер в России, сильно уступает WhatsApp и немного обгоняет Telegram. Особенно он любим в Восточной Сибири (на основе информации о поисковых запросах)