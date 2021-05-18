ВК и Ситимобил объявили сегодня о запуске «Проката ВКонтакте»: «пользователи могут арендовать электросамокаты, а также оплачивать поездки непосредственно в соцсети».

Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируется подключить и другие сервисы кикшеринга. Первый партнером выступил сервис Urent. «Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK. Это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети. Технологическая и операционная синергия компаний позволит эффективно развивать новое бизнес-направление и предлагать пользователям больше новых возможностей — в дальнейшем в сервисе появятся уникальные социальные функции ВКонтакте. На старте «Прокат ВКонтакте» доступен пользователям из Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону. В течение сезона география сервиса будет расширяться в другие регионы, на все города работы партнёров. В 2021 году это более 50 городов по всей России — от Хабаровска до Калининграда. Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Посмотреть её можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, достаточно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям Проката ВКонтакте будут доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.

Сегодня же произошло как минимум два резонансных события в сюжетах вокруг вокруг петербургских электросамокатов. Солист балета Мариинского театра, заслуженный артист Осетии Давид Залеев был введён в искусственную кому (или впал в естественную, по сообщениям разных источников) после того, как 12 мая в нетрезвом виде упал с самоката и получил травму головы «после неудачного маневра по объезду двух пешеходов».

Кроме того, 18 мая петербургский суд выбрал меру пресечения для хулиганов, сбивавших людей на электросамокатах на Невском ночью на 14 мая. Вторая жертва сделала им замечание и была избита. Хулиганов нашли по личному поручению председателя Следственного комитета Бастрыкина. Пресса успела окрестить их «бандой самокатчиков».

«Российская газета» утверждает, что «власти Санкт-Петербурга ведут переговоры с кикшеринговыми сервисами об ограничении предельной скорости самокатов до 15 километров в час».

Предполагается, что требование не разгонять самокаты появится в пользовательских соглашениях, а аккаунты тех, кто нарушает правила, будут заблокированы. Также парковку электросамокатов запретят у метро и на остановках общественного транспорта.

Ввести особые правила для любителей самокатов предлагают и власти Новосибирска, который вошел в первую пятерку городов России, где активно осваивают этот новый вид транспорта. Например, разработать свои маршруты.

Проект по законодательному регулированию индивидуальной мобильности разработала и Общественная палата. Она предлагает устройства мощнее 250 ватт признать мопедами, допускать к их управлению только с 16 лет и с правами как минимум категории «М», движение им разрешить только по дорогам, как мопедам.