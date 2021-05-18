«Более ста» курьеров Яндекс.Лавки в Перово и Новогиреево не выйдут на работу на следующей неделе, если Яндекс до 24 мая не отменит троекратное понижение гарантированной почасовой оплаты.

10 мая курьерам в этом районе снизили почасовую оплату со 150 до 50 рублей. Яндекс назвал это «техническим сбоем», но оплату на место не вернул и потерянные деньги курьерам не отдал. 13 мая в этих районах на работу не вышли около 30 курьеров — «примерно четверть от работающих в районе». За невыход на работу их оштрафовали.

«И вот когда курьеры не вышли, им стали от лица „Яндекса“ звонить координаторы и предлагать выйти на работу не за 50 рублей в час, а за 100 или 130», рассказал прессе создатель сообщества «Профсоюз курьеров» Кирилл Украинцев. «Профсоюзу» удалось добиться разблокировки двух из трёх курьеров, которые были забанены после невыхода на работу.

В Яндексе рассказали, что последний из заблокированных курьеров успел отметиться многочисленными нарушениями — «использование двух аккаунтов, непринятие заказов, подделка местоположения, невыход не слоты. В компании утверждают, что изменение ставки было технической ошибкой, которая произошла «при переходе на новую курьерскую платформу».

Тем временем в Казахстане несколько десятков курьеров осаждали офис компании Wolt, обеспечивающей доставку еды из ресторанов и магазинов. Поводов для протеста было сразу два: компания изменила систему оплаты труда, понизив её на 30%-50%, и заблокировала в системе несколько курьеров за отказ работать с наличными. Забирая оплату наличными, курьеры отправляют эти деньги компании через терминалы Qiwi. Бастующие курьеры утверждают, что компания периодически заявляет, что деньги не получала, хотя у курьеров были чеки с информацией о переводе, поэтому они отказывались брать заказы с оплатой наличными.

«На прошлой неделе мы были вынуждены заблокировать нескольких партнеров по причине угрозы жизни и здоровью наших сотрудников, а также препятствования работе и выполнению доставок другими партнерами», объяснила перманентную блокировку представительница Wolt, но как именно курьеры угрожали жизни, не рассказала.

Вдохновившись примером коллег, 16 мая в Казахстане протестовали курьеры сервиса Chocofood — там систему оплаты пока не меняли, но курьеры требовали повышения бонусов. Основатель и совладелец Chocofamily Holding Рамиль Мухоряпов заявил, что сейчас оснований для повышения оплаты в компании не видят, «что у курьеров есть возможность зарабатывать от 200 до 500 тысяч тенге» (34 500 — 86 000 рублей) и что «мы никого не держали и не держим».

В Грузии 16 мая провели акцию протеста курьеры компании Glovo. Не вышел на работу ни один сотрудник доставки

Компания отменила бонусы для курьеров, что значительно скажется на их зарплате, а также изменила принцип расчета пройденного расстояния «У нас полностью отняли бонусы, которые мы получали, и то, почему имело смысл работать. Нам сказали быть рабами», — перевел слова одного из участников акции корреспондент «Кавказского узла».

Параллельно с акцией протеста часть курьеров встретилась с представителем компании. Glovo запросила двухнедельный срок для рассмотрения претензий курьеров, однако в тот же день расторгла контракты с 50 сотрудниками. В компании утверждают, что это не связано с акцией.