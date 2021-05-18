Арбитражный суд Москвы 13 мая отклонил иск «Лаборатории Касперского», которая пыталась оспорить решение о доначислении 41,6 млн руб налогов, недоплаченных за 2014 год. В ходе проверки налоговые органы пришли к выводу, что в 2014 году компания оформила доработку программного обеспечения Kaspersky Internet Security как НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Расходы на НИОКР при расчёте налогов считаются с коэффициентом 1,5, что позволяет увеличить значение расхода и понизить значение прибыли, понижая таким образом налог.

По запросу налоговой судебную экспертизу работ «Лаборатории Касперского» провели в МГТУ им. Н. Э. Баумана и пришли к выводу, что работы научными исследованиями не являются и научной новизны не создают. К аналогичным выводам пришёл задействованный эксперт — кандидат технических наук, старший научный сотрудник Институт проблем передачи информации имени РАН Курочкин И. И.

Как отмечает специалист, утверждение о высоком научно-техническом уровне разработки обосновывается «актуальностью разрабатываемой темы для компании». «Научно-технический уровень разработки не может обосновываться только актуальностью, — говорит он. — Кроме того, это свидетельствует о том, что работы проводились не в целях получения значимых научных результатов, которые могут быть использованы для решения аналогичных прикладных задач в научной деятельности в текущей и других предметных областях, а только для модификации программных продуктов компании и, как следствие, увеличения доходов компании».

«Лаборатория Касперского» заказала экспертизу у ИТМО, там пришли к выводам, что работы «все же относятся к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий и программных продуктов и являются научными исследованиями и/или опытно-конструкторскими разработками». Суд однако обратил внимание на то, что «Лаборатория Касперского» уже 10 лет сотрудничает с ИТМО, организует мероприятия, выдаёт гранты