Частные инвесторы, потерявшие миллиарды рублей на вложениях в структурные ноты западных эмитентов, пожаловались в Центробанк. Они убеждены, что в Сбербанке, через который они покупали бумаги, их недостаточно информировали о рисках. Инвесторы пишут о структурных нотах Goldman Sachs, приобретенных через Сбербанк. В письме говорится, что покупатели потеряли «90% и более своих денежных средств», после того как российский банк попал под санкции, а эмитент досрочно погасил бумаги». Авторы обращения оценили сумму проданных Сбербанком сложных финансовых продуктов в почти 100 млрд рублей, а число пострадавших инвесторов — в «как минимум в сотни человек».
Авторы обращения отмечают, что при продаже структурных финансовых продуктов, которые могут покупать только квалифицированные инвесторы, банк не ознакомил клиентов с полными условиями. В письме указывается, что «части инвесторов не были выданы на подписание даже финальные условия приобретаемых продуктов, а выдавались лишь промежуточные индикативные условия, не содержащие ни конечных цен, ни конечных цифр». Сами же структурные ноты Goldman Sachs рекламировались как «исключительно доходные» структурные продукты, «имеющие средний риск».
Добавить 2 комментария
да-да-да.
Еще надо привлечь ларек на вокзале: продавец лотерейных билетиков недостаточно информирует о возможности проигрыша
Должен сказать, что лотереи сейчас зарегулированы сильно и данные о том, сколько и чего разыгрывается, неплохо раскрываются
А вот что и как продавал Сбер (и другие банки) в своих инвестпродуктах я не мог понять и за выходные, когда давал себе труд разобраться.
Документы составлялись чудовищно бестолково, букв было очень много, а смысла — очень мало. А уж то, что там ещё и Голден Сакс зашит со своей комиссией (оказывается) я вот вообще нигде не видел, хотя и квалифицированный инвестор, и наверное мне тоже эти бумаги предлагали.
Собственно, недаром ЦБ продажу структурных нот практически закрыл: пахло это всё очень плохо. Даже хуже чем 3,2% годовых за управление фондом "Добрыня Никитич"