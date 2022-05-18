Частные инвесторы, потерявшие миллиарды рублей на вложениях в структурные ноты западных эмитентов, пожаловались в Центробанк. Они убеждены, что в Сбербанке, через который они покупали бумаги, их недостаточно информировали о рисках. Инвесторы пишут о структурных нотах Goldman Sachs, приобретенных через Сбербанк. В письме говорится, что покупатели потеряли «90% и более своих денежных средств», после того как российский банк попал под санкции, а эмитент досрочно погасил бумаги». Авторы обращения оценили сумму проданных Сбербанком сложных финансовых продуктов в почти 100 млрд рублей, а число пострадавших инвесторов — в «как минимум в сотни человек».

Авторы обращения отмечают, что при продаже структурных финансовых продуктов, которые могут покупать только квалифицированные инвесторы, банк не ознакомил клиентов с полными условиями. В письме указывается, что «части инвесторов не были выданы на подписание даже финальные условия приобретаемых продуктов, а выдавались лишь промежуточные индикативные условия, не содержащие ни конечных цен, ни конечных цифр». Сами же структурные ноты Goldman Sachs рекламировались как «исключительно доходные» структурные продукты, «имеющие средний риск».