Adindex посчитал для "Коммерсанта" данные по рынку рекламы, данные, как и ожидалось, непростые для медийных площадок:

Холдинг с самой высокой долей клиентов с приостановками — GroupM (с 17 мая 2022 — Group4Media). В его закупках доля рекламодателей с приостановками составляла 51,1%. Среди клиентов группы, объявивших об уходе или замораживании инвестиций,— Adidas AG, Chanel, Coca-Cola, Ikea и др. На втором месте по этому показателю — Publicis Media Russia (46,2%), среди ее клиентов — Louis Vuitton Moet Hennessy SA, McDonald`s, Procter & Gamble и др. В более выигрышном положении оказываются группы с низкой долей иностранных клиентов — АДВ (22,3%), OMD OM Group (24,8%), Media Direction Group (28,4%). А наименее уязвимыми выглядят локальные группы — Nmi Group (1,4%), iConText Group (1%) и SA Media Group (0,2%).

Ожидается не только снижение количеcтва рекламодателей, но и снижение платежеспособности оставшихся и желание рекламодателей уйти в performance-каналы