Яндекс.Маркет упростил жизнь магазинам получившим негативные отзывы. Показатель "индекс качества" влияющий на возможность выставлять товары (и вообще присутствовать на площадке) будет рассчитываться за последние 7 дней (или за последние 50 заказов), а не за 30 дней.

Ранее для мелких магазинов отрицательный отзыв фактически приводил к снижению выручки на 20% на месяц, поскольку Яндекс" снижал количество отправляемых магазинам с "индексом качества" меньше 95%. Теперь штрафные санкции за недовольство клиента будут уменьшены.