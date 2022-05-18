Яндекс.Маркет снизил срок хранения кармы для магазинов


Яндекс.Маркет упростил жизнь магазинам получившим негативные отзывы. Показатель "индекс качества" влияющий на возможность выставлять товары (и вообще присутствовать на площадке) будет рассчитываться за последние 7 дней (или за последние 50 заказов), а не за 30 дней.

Ранее для мелких магазинов отрицательный отзыв фактически приводил к снижению выручки на 20% на месяц, поскольку Яндекс" снижал количество отправляемых магазинам с "индексом качества" меньше 95%. Теперь штрафные санкции за недовольство клиента будут уменьшены.

7 дней или 50 последних заказов. Яндекс Маркет меняет правила расчета индекса качества | Oborot.ru
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