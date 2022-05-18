Анти-DDoS сервис Qrator вдвое увеличил продажи → Roem.ru

Компания Qrator Labs вдвое нарастила продажи год к году, поскольку в недавнее время участились случаи DDoS-атак на российские сайты:

"У нас выросли продажи практически вдвое. С одной стороны это хорошо, с другой — нам пришлось временно отказаться от бесплатных тестов для клиентов из-за нагрузки на сотрудников.

Кроме этого пришлось переналаживать цепочки поставок оборудования, но с этим мы справились, оно поступает ритмично"

Александр Лямин, директор Qrator Labs

(Ранее об уходе из РФ объявили практически все производители серверного оборудования, приходится искать альтернативные способы его доставки в Россию)