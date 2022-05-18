Вице-премьер Юрий Борисов второй раз рассказал о начале поставок ЗРК С-500 в российскую армию:

«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500»,— заявил господин Борисов в ходе сегодняшнего выступления на марафоне общества «Знание» (цитата по ТАСС).

В предыдущий раз о начале поставок С-500 в армию Юрий Борисов рассказывал в сентябре 2021-го года: