Вице-премьер Юрий Борисов второй раз рассказал о начале поставок ЗРК С-500 в российскую армию:
«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500»,— заявил господин Борисов в ходе сегодняшнего выступления на марафоне общества «Знание» (цитата по ТАСС).
В предыдущий раз о начале поставок С-500 в армию Юрий Борисов рассказывал в сентябре 2021-го года:
«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава»,— заявил он (цитата по «РИА Новости»).
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