Коммерсант расписывает, почему идея делать свой магазин для Андроидов с Гугл не самая удачная, а является лишь временным решением (причины очевидны - Google делал так как удобно ему, а не его конкурентам). И даже озвучил предложение:

уже не первый день существуют, например, PWA — прогрессивные веб-приложения. Это специально созданные сайты, которые можно, словно «аппы», устанавливать непосредственно из браузера. Веб-приложения могут сохранять данные офлайн, подстраиваться под внешний вид системы, а на телефонах на Android — отправлять push-уведомления и предлагать пользователю установить иконку на главный экран. Другой вариант — мини-приложения, доступные внутри социальных сервисов, уже установленных у большинства пользователей. У VK платформа мини-приложений работает несколько лет, а с апреля их могут создавать и разработчики ботов в Telegram.

Конечно, не все сценарии использования можно покрыть в вебе или через «мини-аппы». Но компаниям, которым приложения нужны преимущественно для обмена информацией, было бы странно игнорировать, что браузер или «ВКонтакте» уже установлены у многих потенциальных клиентов — в том числе на телефонах от Apple, которые вряд ли когда-то будут открыты для условного NashStore. Создателям сервисов, которые ищут альтернативный канал дистрибуции, есть смысл смотреть не только на то, куда их пускают, но и на то, где их ждут. По общему счету это может оказаться более эффективным, чем тратить значительные средства и силы на гонку корявых альтернатив Google Play или App Store.