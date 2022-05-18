Google не вернёт деньги российским рекламодателям: ООО «Гугл» подало на банкротство


Компания Google изящно решила проблему выписанного ей оборотного штрафа и остатков клиентских денег на её счетах в рекламных кабинетах, которые компания возвращала месяцами: компания подала на банкротство российского юрлица:

ООО «Гугл» (российская структура Google) планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротства. Это следует из уведомления, размещенного компанией на федресурсе.

«Дочка» Google сообщила, что с 22 марта «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств». На компанию по искам Роскомнадзора наложили оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд руб.

Российская «дочка» Google инициирует банкротство
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