Компания Google изящно решила проблему выписанного ей оборотного штрафа и остатков клиентских денег на её счетах в рекламных кабинетах, которые компания возвращала месяцами: компания подала на банкротство российского юрлица:

ООО «Гугл» (российская структура Google) планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротства. Это следует из уведомления, размещенного компанией на федресурсе.

«Дочка» Google сообщила, что с 22 марта «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств». На компанию по искам Роскомнадзора наложили оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд руб.