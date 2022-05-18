Project Veritas (антимейнстримный медиапроект, неоднократно обвинялся в произвольном редактировании полученных записей, однако по суду не признавался виновным в клевете), выложил несколько записей разговоров с сотрудниками Twitter, в том числе и о самом Project Veritas, из которых следует:

Верхушка twitter не верит в свободу слова

Считает, что Маск со своим синдромом аспергера — особенный

Считает, что свобода слова мешает зарабатыванию денег

Считает, что приход Маска может привести к увольнениям в компании

И многое другое, рекомендуется для ознакомления владеющим английским языком.