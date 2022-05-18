Сотрудники Twitter не любят Илона Маска, не верят в свободу слова и рассказывают об этом кому попало


Project Veritas (антимейнстримный медиапроект, неоднократно обвинялся в произвольном редактировании полученных записей, однако по суду не признавался виновным в клевете), выложил несколько записей разговоров с сотрудниками Twitter, в том числе и о самом Project Veritas, из которых следует:

  • Верхушка twitter не верит в свободу слова
  • Считает, что Маск со своим синдромом аспергера — особенный
  • Считает, что свобода слова мешает зарабатыванию денег
  • Считает, что приход Маска может привести к увольнениям в компании

И многое другое, рекомендуется для ознакомления владеющим английским языком.

Twitter Executive Mocks Elon Musk for Believing Public can ‘Make Their Own Decision’ on Platform … ‘The Rest of Us Who Have Been Here Believe in Something that’s Good for the Planet, and Not Just to Give People Free Speech’
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