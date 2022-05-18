Project Veritas (антимейнстримный медиапроект, неоднократно обвинялся в произвольном редактировании полученных записей, однако по суду не признавался виновным в клевете), выложил несколько записей разговоров с сотрудниками Twitter, в том числе и о самом Project Veritas, из которых следует:
- Верхушка twitter не верит в свободу слова
- Считает, что Маск со своим синдромом аспергера — особенный
- Считает, что свобода слова мешает зарабатыванию денег
- Считает, что приход Маска может привести к увольнениям в компании
И многое другое, рекомендуется для ознакомления владеющим английским языком.
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