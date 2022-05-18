Отраслевой регулятор прогнозирует двукратное падение доли Apple на российском рынке. «У Минцифры готов прогноз: доля устройств, смартфонов, айфонов сократится в два раза до конца 2024 года на российском рынке. Понятно, что это вопрос удобства сервисов, это оплата, возможность скачать приложения и так далее. В силу более закрытой архитектуры понятно, что пользователи будут постепенно переходить на Android платформу, если она сохранит признаки открытости», — завил глава ведомства Максут Шадаев.

Apple на прошлой неделе закрыл клиентам «Мегафона» возможность оплачивать платные приложения и подписки со счета абонента сотового оператора, платежи через других операторов пока работают. Также на iOS недоступны приложения всех попавших под санкции банков, владельцы смартфонов на Android могу скачать их самостоятельно с сайтов кредитных организаций. В марте по подсчетам МТС китайский Realme вытеснил в апреле из тройки лидеров по продажам в России в штуках Apple. Первое и второе места сохранили за собой Samsung и Xiaomi, на пятом — Honor. В целом продажи смартфонов в апреле упали на 30%.