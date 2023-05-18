По данным источников на IT-рынке, системный интегратор Softline работает над созданием собственной ОС для компьютеров и ноутбуков. По данным “Ъ”, Softline планирует разработать ОС на базе технологии, приобретенной в 2021 году у компании «Национальный центр поддержки и разработки» (НЦПР), которая разрабатывала семейство программных продуктов «МСВСфера» (Мобильная система Вооруженных сил) на базе Linux. Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов знает о планах Softline вывести свою ОС на рынок. По его словам, компания «в последнее время активно начала уходить от статуса интегратора и дистрибутора и инвестирует в разработку ПО, поэтому ОС будет не единственным продуктом Softline».

Рынок высококонкурентный, спросом в основном пользуются продукты Astra Linux и ALT Linux, говорит гендиректор холдинга Т1 Игорь Калганов: «Учитывая высокую стоимость и длительность разработки ОС, затраты на проект будет сложно компенсировать». Можно предположить, добавляет он, что компания планирует привлекать клиентов, которые ранее закупали через нее решения Microsoft. В то же время глава НП «Руссофт» Валентин Макаров считает, что «благодаря большой базе вендоров, продукты которых продает Softline, а также с учетом широкого присутствия центров продаж по всему миру компания может занять значимую долю рынка, включая дружественные страны».