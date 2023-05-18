Объявлен шорт-лист из 66 проектов-номинантов Второй Национальной премии интернет-контента, рассказали организаторы премии в лице Тимура Вайшншейна. Премия организована Институтом развития интернета. "Главным критерием, по которому конкурсная комиссия принимала решение, была прежде всего социальная направленность проектов", уточнил Вайнштейн.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский со своей стороны добавил, что шорт-лист формировался из заявок лидеров медиаотрасли, всего в этом году было принято свыше 500 заявок.

«Это более 100 компаний, которые производят контент. Шорт-лист выбирается членами экспертного совета премии, куда входят представители крупнейших в стране медиакомпаний и онлайн-платформ телеканалов», — рассказал он.

Шорт-лист претендентов на премию представлен на сайте ИРИ. За победу, в частности, поборются приключенческая драма о прохождении опасного горного перевала от more.tv «Стая», созданный по заказу СТС семейный мультфильм о летних каникулах Коржика, Компота и Карамельки «Три кота и море приключений» и спецпроект «МИЦ «Известия» «Новороссия: наследие императоров» о разных этапах истории этого региона.