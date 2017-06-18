Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: интервью с Дэнни Перекальски, покупки Amazon, маркетплейсы банков.

Перекальски , Ozon: Можно быть прибыльными. Но хочется расти больше

Большинство интервью с представителями Ozon базируются на вопросе, будет ли ритейлер прибыльным. Ответ остается неизменным уже десятилетие — будет, но не сейчас. Действительно, это важный вопрос для всей e-commerce индустрии, но не пора ли сформулировать его немного иначе? Например так: за счёт чего Ozon станет прибыльным? Какие технологические решения помогут компании расти в ближайшие 5 лет, кроме запуска новых складов и расширения ассортимента за cчёт маркетплейса? Как Ozon планирует обеспечить своё преимущество среди растущей мобильной аудитории?

Дэнни Перекальски — талантливый менеджер. Спросите же его о чём-нибудь другом, кроме прибыли. Уверен, что ему есть, что рассказать. Ну, а из свежего интервью Перекальски в «Коммерсанте» можно сделать лишь один вывод: 2017 год для Ozon прибыльным не будет.

Amazon заинтересовался поглощением Slack при оценке стартапа в $9 млрд

Новость о покупке Slack в Bloomberg звучит как слух, пущенный с целью поднять оценку мессенджера. Ни Amazon, ни Slack не подтвердили информацию о предстоящей сделке, но это не означает того, что она не состоится.

В этой истории интереснее всего то, для чего Amazon мог бы пригодиться Slack. Как привлекательный актив в инвестиционном портфеле или как технология, которая пополнит b2b-линейку компании? По словам Business Insider, Amazon сейчас остаётся единственной из TOP-5 технологических компаний, у которой нет собственной мессенджинговой платформы. Сейчас у Slack 5 млн пользователей, 1,5 млн из которых платят за использование сервиса. Это отличный пример того, как нишевый продукт на платформе мессенджера, может приносить больше выгоды, чем обычный мессенджер.

Пока сделка со Slack остаётся загадкой, Amazon готовит масштабный M&A с Whole Foods, почти 14 млрд долларов за офлайн-ритейлера из сегмента fresh & organic! А Slack тем временем рассматривает возможность привлечения нового раунда инвестиций в размере $500 млн.

«Холодные» звонки по «случайным» номерам от CarPrice

На прошлой неделе в email-спаме объявили KupiVIP, на этой — под раздачу попал CarPrice. Причина, по которой детища Оскара Хартманна увязли в спамерских скандалах, — предмет обсуждения. Другое дело, как CarPrice отреагировал на клиентскую претензию, свалив все проблемы на «магию чисел» и робота. Роботы, они ведь как дети, с них не спросишь.

Слабо верится, что маркетологи из команды Хартманна, популяризируют бизнес, делая холодные звонки по случайным номерам. В эпоху вселенского таргетинга, этот звучит так же дико, как если бы они начали раздавать флаеры у входа в метро. В общем, объяснения на «троечку», а извинений в адрес клиента так и не прозвучало.

Банк « Хоум кредит» запустил интернет-магазин товаров в рассрочку

Маркетплейс банка выглядит актуальным в сегодняшних реалиях, и, возможно, более прогрессивным, чем карты «Халва» или «Совесть». Да, телевизор за 3 700 рублей в месяц, кажется посильнее и привлекательнее, чем телевизор за 37 000 рублей сразу. Особенно, если учесть, что цена — наиболее важный фактор для российских онлайн-покупателей.

Привлекательно и то, что продукт удобнее для покупателя, чем офлайновые аналоги. Правда в нём явно не хватает сильной мобильной составляющей. Это позволило бы сделать его более конкурентноспособным относительно предложений в обычных магазинах. С ценами тоже, всё не до конца ясно: какая из сторон субсидирует рассрочку?

По версии «Ведомостей», в маркетплейсе этот момент решили, повысив цены на товары. Элегантно, но не очень дальновидно. Маркетплейс запустят для пользователей через 2 недели, и мне невероятно интересно, насколько он продуман в плане сервисных решений: подбора ближайших пунктов выдачи, сравнения цен, вариантов по доставке, консультация клиентов и так далее. Запустить «витрину» может практически любой игрок на рынке — сделать полноценный маркетплейс способны единицы.

Яндекс.Деньги предложили продавцам выставлять счета покупателям через Viber

Пару лет назад многие крутили пальцем у виска, когда слышали про покупки в мессенджере. И вот очередной шажок в сторону e-commerce на наших глазах делает Viber. Интересно, что кроме платежей мессенджер внедрил регистрацию через портал госуслуг. Поэтому не исключаю, что коммунальные услуги и штрафы скоро многие будут оплачивать там. А затем пользователи осилят и более сложные товары и услуги.

Это, впрочем, зависит от того, насколько продвинутым будет интерфейс мессенджера для категорий с большим количеством SKU, которые и составляют львиную долю продаж в российском e-commerce. И будет ли Viber решать эту задачу самостоятельно.