Создатель криптоброкера ICOBox Николай Евдокимов рассказал, что теперь он один из партнёров чешского банка Saifu, который поддерживает фиатные счета для криптокошельков и бирж.

Нам удалось обойти все препятствия и открывать фиатные счета для криптовалютных бирж, кошельков и прочих криптовалютных проектов. Комиссия за ввод средств зависит от оборота, но может сокращаться до 1%.

Банковские счета всегда были проблемой для криптостартапов и бирж: банки избегают такие компании из-за потенциальной связи криптовалют с отмыванием денег и финансированием криминала, из-за опасения претензий со стороны регуляторов. В некоторых юрисдикциях даже законодательно защитили компании от одностороннего закрытия банками счетов клиентов, уличенных в криптовалютной активности.

Чехия считается одной из стран с самым благоприятным для компаний регулированием криптовалют. Год назад в стране вознамерились ужесточить регулирование, но пока она остаётся удобной юрисдикцией. Прага -- один из лидеров по количеству криптоматов в городе, здесь же создали первый холодный кошелек и майнинговый пул. В законодательстве нет специальных законов, регулирующих криптовалюты, легальными валютами они не считаются, под определение электронных денег не попадают и считаются нематериальными активами

В марте 2020 года американская Комиссия по ценным бумагам и биржам добилась судебного требования относительно ICOBox и Евдокимова. Она сочла ICO его компании незарегистрированным размещением ценных бумаг, а сам ICOBox -- брокером, действовавшим без лицензии.

В 2017 году они привлекли $14,7 млн и теперь должны отдать полученные средства, плюс процент за период до судебного решения. Лично Евдокимов должен заплатить штраф в размере $$192,768. С ним SEC не может связаться с января: после того, как комиссия выиграла суд по своему иску, ICOBox «освободила помещения, не заплатив за несколько месяцев», местонахождение основателя неизвестно. На письма Комиссии он не отвечает.

Согласно американскому законодательству, невыплата штрафа чревата вызовом в суд, а неявка в суд -- ордером на арест