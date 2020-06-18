Создатель Telegram и «ВКонтакте» заявил, что Facebook и Instagram больше года зарабатывают на рекламе мошенников, действующих от его имени. Он может подать на компании в суд, если до конца этой недели они не примут меры.

Участникам «торговой платформы» обещают «от 9 до 30 тысяч рублей». «Платформа» якобы анализирует торги на всех мировых биржах и автоматически формирует инвестиционную стратегию. Одну из пострадавших от мошенников пенсионерок заставили перевести на «счёт» деньги с кредитной карты и оформили на неё кредиты на 180 тысяч рублей в Сбербанке. В нём же считают, что пенсионерка сама во всём виновата, и будут требовать возврата денег.

Аналогичным образом в апреле пострадал бывший глава Рузского городского округа Московской области.

Ещё одной жертвой, поверившей псевдо-Дурову, стала чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова. Она заметила, что «предложение похоже на мошенничество», но решила рискнуть, так как ее счет в Сбербанке был «застрахован от мошенников». Однако Сбербанк ничем ей не помог.

Ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов. Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов.

Катарский миллионер Виссам аль-Мана и создатель ток-шоу «Большой брат» Джон де Мол уже судились с Facebook за использование своих фотографий в рекламе криптоскама.

Тем временем, «Роскомнадзор» объявил об отказе от блокировки мессенджера Telegram на территории России. Пытаться заблокировать его начали весной 2018 года после отказа предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Представители мессенджера объясняли, что это невозможно технически, но решение о блокировке было принято.

Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм.

В августе 2018 года в политику конфиденциальности мессенджера добавился пункт с условиями передачи данных пользователей спецслужбам: по решению суда они получат IP и номер телефона, а не доступ к переписке, как хотела в России ФСБ.

К лету 2020 года стало очевидно, что заблокировать Telegram в России не удалось (это признал и замглавы Минкомсвязи) и что им активно пользуются госслужащие -- и как средством связи, и как медиаплощадкой, ведя относительно популярные каналы. В Думу подали законопроект о разблокировке мессенджера, в котором приписали ему важную социальную функцию и предложили признать его «официальным сервисом».

Глава международной правозащитной группы «Агора» связывает это решение «Роскомнадзора» с тем, что 23 июня Европейский суд по правам человека опубликует группу решений по первым жалобам на блокировки в Рунете, в решениях будет «жесткая позиция» по неправомерности блокировок.

Кроме того, в ближайшее время возобновится рассмотрение в ЕСПЧ жалобы на блокировку Telegram, которую подали юристы «Агоры». Заявитель по жалобе -- сервис «Живая фотография», IP которого были заблокированы при попытках заблокировать Telegram.

Напомню, что власти США поступили схожим образом в деле ФБР против компании Apple, когда последняя отказалась предоставить бэкдор для доступа к телефону подозреваемого в терроризме. В апреле 2016 года ФБР отозвала иск против компании. Тем самым власти США предотвратили важный судебный прецедент по вопросу шифрования данных. Решение разблокировать Telegram, по нашему пониманию, не должно привести к потере статуса жертвы в ЕСПЧ и снятию дела с рассмотрения. Отказ от блокировки популярного интернет-сервиса — хороший шаг, свидетельствующий о здравомыслии властей. Однако то, в каком виде он сделан — отсутствие признания нарушений, отказ от выплаты компенсации и неустранение системных проблем законодательства и практики его применения — снижает его ценность и само по себе не свидетельствует о повороте интернет-регулирования в России в сторону защиты приватности.

Незадолго до заявления «Роскомнадзора» Павел Дуров одобрил намерение отказаться от блокировки Telegram в России, где у него 30 млн пользователей.