Экс-гендиректор медиахолдинга «Эксперт» и бывший главный редактор одноименного журнала Валерий Фадеев, который занимает пост секретаря Общественной палаты, продал свою долю в компании ВЭБу. Об этом сообщил RNS сам Фадеев. По данным СПАРК, до последнего времени медиаменеджер контролировал около 15% медиахолдинга.

Условия сделки Фадеев не раскрыл. Ещё два журналиста, Татьяна Гурова и Александр Привалов, владеют по 15% в медиахолдинге, при этом, как объяснил Фадеев, доля Гуровой находится в доверительном управлении у ВЭБа. Акционерами холдинга остаются структуры Олега Дерипаски. Фадеев знаком с возможными планами развития «Эксперта»: «Есть программа, которую я разрабатывал, — программа структурного маневра: все меньше денег медиа получают от рекламы, и наше движение, маневр должен был быть в сторону исследований, в сторону коммуникаций».