Структуры Александра Мамута, который владеет Rambler&Co, собираются продать один из старейших проектов в Рунете Price.ru за $5 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника в интернет-отрасли и работника в инвестиционном фонде, которые получили предложение купить площадку.

Источник издания рассказал, что процесс начался меньше месяца назад. Ищет покупателя компания Deloitte, которая оказывает услуги в сфере консалтинга и аудита. Предложение уже может быть разослано по 20−30 инвестиционным фондам и стратегическим инвесторам. Когда-то проектом интересовался ритейлер «М.Видео», компании обсуждали «совместные проекты в области онлайн-трафика и упоминали Price.ru», однако акционер «М.Видео» не собирался покупать актив.

Площадка для сравнения цен Price.ru была запущена в 1997 году «Прайс Экспресс». В 2006 году 51% компании купил Rambler. По словам главы компании «Прайс Экспресс» Аркадия Морейниса, за весь сайт он получил «больше $5 млн, но меньше $10 млн». Через несколько лет группа полностью консолидировала ее. Весной 2015 года проект перезапустился и хотел стать конкурентом Яндекс.Маркета. У сайта появился новый дизайн, и, как было написало в релизе, главным пользователем новой платформы Price.ru теперь видит женскую аудиторию. Когда группа компаний подводила итоги 2016 года, стало известно, что в четвертом квартале выручка Price.ru выросла на 70% по сравнению с 2015 годом.