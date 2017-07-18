Яндекс.Деньги запустили кэшбэк-сервис, который возвращает 10% от стоимости услуг «большого» «Яндекса». Если клиент оплатит Я.Деньгами услуги или товары «Такси», «Афиши», «Маркета», «Недвижимости», «Автобусов», «Диска», «Здоровья», «Музыки», «Парковки» или «Авто.ру», то ему на счёт сразу же вернётся 10%. Об этом «Роем!» рассказали в компании.

Яндекс.Деньги начислят кэшбэк при любом способе оплаты, включая пластиковые карты ЯД. Если какой-то сервис будет уже прдлагать кэшбэк, то сумма возврата будет увеличится до 10%.

Помимо кэшбэка за платежи на «Яндексе», владельцы карт получают и другие преимущества: премиальный статус и соответствующие ему скидки от Mastercard, большой выбор способов пополнения, доставка по всему миру, поддержка всех систем бесконтактной оплаты, — говорит Алла Савченко, директор по продуктам Яндекс.Денег.

В правилах акции указано, что она продлится три месяца — до 17 октября. Каждый участник за этот период сможет получить не больше 4000 рублей. Если у клиента два и более счёта в ЯД, то в акции будет участвовать только тот, по которому совершается первая оплата. Всего на акцию в компании выделили 10 млн рублей, то есть хватит на максимальные выплаты 2500 человек. На деле же человек окажется больше, а выплаты меньше, т.к. «максимальная сумма выплат распределяется между участниками в порядке очередности совершения ими операций». Акция закончится сразу же, как у компании закончатся средства, а закончатся они скоро, т.к. сейчас в Я.Деньгах по данным самой компании зарегистрировано более 30 миллионов кошельков, каждый день открывается около 15 тысяч новых. Количество карт в сервисе составляет свыше 600 000 пластиковых и 11 млн виртуальных.

Кэшбэк-сервисы в Рунете становятся всё популярнее, следует из отчёта компании ePN. Каждый месяц в России и СНГ на таких сервисах регистрируется порядка 400 000 человек. В июне ими пользовались 5 млн, а потенциально аудитория может вырасти ещё в 4−5 раз.