Компании «Мой график» и VisionLabs запустили сервис для учета рабочего времени на базе технологии распознавания лиц. Новый сервис позволяет автоматизировать пропускную систему и получать аналитические данные по количеству отработанных сотрудниками часов, опозданиям, и времени, когда сотрудник покинул свое рабочее место.

Создатели сервиса утверждают, что использовать камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц в конечном счете дешевле, чем устанавливать турникеты и другое оборудование для контроля доступа и учета рабочего времени.

Бизнес-пользователи, готовы к внедрению решений в том числе на базе нейросетей и компьютерного зрения. Теперь наша задача правильно «упаковать» эти технологии в такие продукты, которые будут упрощать бизнес-процессы, экономить ресурсы и создавать новые, недоступные ранее, возможности. Также, для нас важно сделать эти технологии доступными не только крупному бизнесу, а в первую очередь среднему и малому бизнесу, — сказал генеральный директор компании «Мой график» Андрей Ковтун.

Оплата сервиса осуществляется по подписке. Стоимость составляет 1390 рублей за первых 50 сотрудников в месяц, за учет рабочего времени каждого дополнительного сотрудника компания доплачивает 20 рублей в месяц. Партнеры уже запустили пилотный проект в сети салонов обуви и аксессуаров «Эконика», и ведут работу по внедрению решения в инфраструктуру «одного из крупнейших ритейлеров страны».

VisionLabs — российская компания, разработавшая свое решение по распознаванию лиц на фото и видео LUNA. Контрольный пакет компании принадлежит её основателям Александру Ханину, Ивану Лаптеву и Алексею Нехаеву. В июле 2016 года 25% VisionLabs купила АФК «Система». Компания мой график — российский разработчик решений по автоматизации HR.