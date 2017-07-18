На прошлой неделе члены фракции «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект о штрафах за недостоверную информацию в социальных сетях, об этом рассказал спикер палаты Вячеслав Володин. Согласно документу, за отказ удалить противоправный и недостоверный контент физические лица получат штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей, юридические лица — от 30 млн до 50 млн. В первую очередь ответственность будут нести организаторы распространения информации — соцсети. Как сообщил «Московский Комсомолец», проект будет принят в первом чтении 19 или 21 июля, после чего весенняя сессия завершится.

Как рассказал «Ведомостям» председатель комитета по информационной политике Леонид Левин, 18 июля профильный комитет должен решить, рекомендовать поправки к рассмотрению в первом чтении или нет. 20 июля будет проведено расширенное заседание с экспертами.

17 июля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила отзыв на поправки к проекту, но видит в них множество недостатков, также сообщают «Ведомости» со ссылкой на участника комиссии.

Как говорится в проекте, депутаты должны объяснить термин «оператор социальной сети» и прописать методику подсчета количества пользователей соцсети. В документе отмечено, что понятие «недостоверная информация», которое использовали авторы законопроекта, в законодательстве нет, и оно субъективно.

Также правительство назвало процедуру удаления информации по заявлению необоснованной. Кроме того, согласно проекту, пользователям не предоставили возможность оспорить решение. Для удаления информации депутаты, по мнению чиновников, дали слишком мало времени, так как за этот срок проверить противоправность данных невозможно.

В проекте отзыва отмечено, что из-за требования удалять копии «противоправной информации» или хранить такую информацию в течение 3 месяцев иностранные социальные сети могут понести «значительные финансовые обременения» и могут быть вынуждены уйти из-под юрисдикции РФ. Предложение чиновников о составлении ежеквартального отчета по удаленной информации правительство посчитало ненужным. По словам изданий, отзыв был подготовлен Минкомсвязи.