Леонид Савков стал руководителем коммерческого департамента «Яндекса», говорится в сообщении компании. Он сменил на этом посту Максима Гришакова, который в мае был назначен гендиректором Яндекс.Маркета. Ранее Леонид работал в «Мегафоне», где с 2012 года отвечал за потребительский маркетинг.

Савков возьмет на себя стратегическое развитие и координацию подразделений компании, взаимодействующих с рекламодателями, агентствами, партнерами рекламной сети «Яндекса». Фокус коммерческого департамента остается прежним: на базе технологий и инструментов компании создавать комплексные решения бизнес-задач, уточнили в «Яндексе».

Возможности рекламных технологий становятся все шире: стираются границы между разными медиаканалами, между классической имиджевой и performance-рекламой, между продуктовым, коммуникационным и трейд-маркетингом. Из уже существующих рекламных инструментов и прототипов сегодня можно собирать уникальные системы, которые меняют традиционные подходы. Мы надеемся, что внушительный маркетинговый бэкграунд Леонида поможет нам эффективнее развивать существующие возможности для клиентов и партнёров, — сказал технический директор «Яндекса» Михаил Парахин.

Леонид Савков окончил факультет менеджмента ГУ-ВШЭ. В 2016 году прошел Global Management Programme в IESE Business School университета Наварра, Барселона. Занимал различные должности в маркетинге крупных международных компаний — Unilever, Pepsi, Mars. В 2009 году присоединился к команде телеком-оператора Skylink. С февраля 2012 года — директор по b2c-маркетингу «Мегафона».