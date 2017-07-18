Интернет-портал для журналистов, блогеров и их читателей «Планёрка» проанализировал около 30 официальных аккаунтов российских СМИ в соцсети «ВКонтакте». В списке самых «бракованных» аккаунтов СМИ, подписчики которых не создают просмотры, не ставят лайки, не делают репосты и не комментируют записи, оказались страницы «Ведомостей», Forbes, «Известий», Esquire, Lenta.ru, ТАСС, «Коммерсанта», RT, Life и РИА «Новостей». Такие читатели, отмечает «Планёрка», могли быть заблокированы администрацией соцсети за нарушение правил сайта. Также часть подписчиков могла подписаться на сообщества с помощью «накрутки» через специальные сервисы.

В список самых «чистых» аккаунтов СМИ попали Meduza, «Матч ТВ», «Российская газета», «Новая газета», НТВ, «Интерфакс», «Вести.ru», РБК и телеканал «Звезда».