Федеральное агентство по техническому регулированию опубликовало «Руководство по добросовестной продаже товаров через интернет». В частности онлайн-ритейлерам предписывается размещать на сайте реквизиты организации, время работы, контактные телефоны, информацию о порядке возврата средств и описание процедуры оформления претензий. Помимо максимально полной информации о товаре на сайте также должны быть размещены данные о комлектации, способах и цене доставки и ссылки на сертификаты товара, если такие ему требуются по закону.

В случае, если магазин продал некачественный товар, он должен заменить его или забрать и компенсировать стоимость, причем сделать это продавец должен в том месте, которое укажет покупатель, или компенсировать расходы на доставку до офиса. Также ритейлерам рекомендуют обеспечить информирование покупателей о статусе заказа в режиме реального времени при помощи SMS, электронной почты или в личном кабинете.

В АКИТ, с которой Росстандарт консультировался при подготовке документа, говорят, что ГОСТ носит рекомендательный характер — заставить онлайн-ритейлеров выполнять его никто не может.