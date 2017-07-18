«Яндекс» выложил в открытый доступ библиотеку машинного обучения CatBoost


В «Яндексе» представили метод машинного обучения CatBoost, который даст более точные результаты ранжирования, регрессии и классификации. Об этом сообщили в официальном блоге компании. Новая система заменит Матрикснет, которую используют в «Яндексе» с 2009 года. Библиотеку CatBoost выложили в общий доступ. Представители компании рассказали, что уже опробовали метод в своих сервисах. В «Дзене», например, его задействовали в ранжировании ленты рекомендаций, в «Погоде» — для расчета прогноза.

CatBoost — новый метод машинного обучения от Яндекса — Блог Яндекса

Яндекс представляет метод машинного обучения CatBoost. Он придёт на смену Матрикснету, который используется в Яндексе с 2009 года. CatBoost даёт более точные результаты, а также умеет учитывать данные в нечисловой форме — например, породы животных или типы облаков. Библиотека машинного обучения CatBoost выложена в общий доступ — её может использовать в своих целях любой желающий.

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