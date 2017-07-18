В «Яндексе» представили метод машинного обучения CatBoost, который даст более точные результаты ранжирования, регрессии и классификации. Об этом сообщили в официальном блоге компании. Новая система заменит Матрикснет, которую используют в «Яндексе» с 2009 года. Библиотеку CatBoost выложили в общий доступ. Представители компании рассказали, что уже опробовали метод в своих сервисах. В «Дзене», например, его задействовали в ранжировании ленты рекомендаций, в «Погоде» — для расчета прогноза.