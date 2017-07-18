Костыгин планирует завершить выкуп долей миноритариев «Юлмарта» до конца года


Дмитрий Костыгин планирует завершить выкуп долей миноритариев онлайн-ритейлера «Юлмарта» до конца этого года. Об этом сообщает «Деловой Петербург». «В этом году надеемся достичь соглашения, не рамочного, а окончательного и с банками, и с миноритариями. Ресурсов более чем достаточно, чтобы это решить», — заявил Костыгин.

Ранее в июле французский суд поддержал решение российского суда по иску ВТБ к Дмитрию Костыгину. Власти арестовали виллу предпринимателя в Сен-Тропе, позднее он заявил, что у него нет такого дома.

В сентябре 2016 года выяснилось, что совладельцы «Юлмарта» Алексей Никитин и Михаил Васинкевич подали иск в Международный арбитраж Лондона (LCIA) иск с требованием выкупить их доли. Миноритарные акционеры попытались обязать мажоритарных акционеров выкупить активы по заявленной цене. Банки же требуют от магазина погасить долги.

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