Издание Wired изучило «вторую жизнь» любимого проекта сооснователя Google Сергея Брина Google Glass. Вместо массового устройства для все современных людей Google Glass теперь позиционируется как промышленное решение, призванное помогать рабочим и инженерам. На днях компания официально представила второе поколение умных очков Glass Enterprise Edition, которое два года разрабатывало исследовательское подразделение Alphabet X.

Тестирование устройства уже прошло в компаниях GE, Boeing, DHL и Volkswagen. В новой версии очков увеличилось разрешение камеры с 5 до 8 мегапикселей, появился индикатор того что ведется видеосъемка — так как по законам многих стран нельзя использовать устройства ведущие скрытую видеозапись. В устройство установлен более мощный процессор и быстрый Wi-Fi.

Скорее всего, Google уже не вернется к идее сделать умные очки массовым устройством, таким же как смартфоны, однако свою нишу на рынке очки могут найти. По данным исследования Forrester Research, к 2025 году около 14,4 млн рабочих только в США будут использовать такие устройства на производстве.