Google представил Glass 2.0


Издание Wired изучило «вторую жизнь» любимого проекта сооснователя Google Сергея Брина Google Glass. Вместо массового устройства для все современных людей Google Glass теперь позиционируется как промышленное решение, призванное помогать рабочим и инженерам. На днях компания официально представила второе поколение умных очков Glass Enterprise Edition, которое два года разрабатывало исследовательское подразделение Alphabet X.

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Тестирование устройства уже прошло в компаниях GE, Boeing, DHL и Volkswagen. В новой версии очков увеличилось разрешение камеры с 5 до 8 мегапикселей, появился индикатор того что ведется видеосъемка — так как по законам многих стран нельзя использовать устройства ведущие скрытую видеозапись. В устройство установлен более мощный процессор и быстрый Wi-Fi.

Скорее всего, Google уже не вернется к идее сделать умные очки массовым устройством, таким же как смартфоны, однако свою нишу на рынке очки могут найти. По данным исследования Forrester Research, к 2025 году около 14,4 млн рабочих только в США будут использовать такие устройства на производстве.

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