Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров озвучил свои оценки потерь государства от интернет-торговли, сообщил «Коммерсант». По словам Макарова в 2016 году Россия потеряла 60 млрд руб., а в 2017 году потеряет 84 млрд. На парламентских слушаниях Макарова поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин: «Мы потеряли несколько лет, это эквивалентно сумме более 200 млрд. Это то, что было потеряно… Это бьет и по отечественным предприятиям, которые работают в сфере интернет-торговли», — процитировал Володина ТАСС.

Возможно, что депутаты предложат компенсировать потери начиная со следующего года. «Хотел бы обратить внимание Министерства финансов, что президент дважды в своих посланиях говорил о необходимости регулирования вопросов, связанных с интернет торговлей», — заявил Володин на парламентских слушаниях «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год плановый период 2019—2020 годов».

По подсчётам Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) из исследования «Экономика Рунета 2015−2016 гг» по итогам 2015 года объём рынка онлайн-ритейла составил 598 млрд руб., прогноз на 2016 предполагал рост примерно на 20%, то есть до ~ 720 млрд. Значит потери из оценок Макарова приблизительно равны 8% рынка.

По состоянию на середину 2017 года РФ ведёт несколько процессов по сокращению потерь от e-commerce. Госдуму прошёл в первом чтении законопроект о товарных интернет-агрегаторах, разработанный при активном участии Роспотребнадзора. В Минпромторге работают над «Стратегией развития электронной торговли в РФ на 2017−2018 годы и на период до 2025 года» (министерство стремится взаимодействовать с рынком, в частности стратегию предложила «Ассоциация компаний интернет-торговли» (АКИТ), в апреле Минпромторг попросил «Яндекс», Data Insight, Morgan Stanley и других поделиться прогнозами развития e-commerce). В июне Минфин уточнил правила и запретил e-commerce использовать патентную систему налогообложения. С первого февраля 2017 года вступили в действия новые правила работы интернет-магазинов. Каждый интернет-магазин должен иметь кассовый аппарат, подключенный к интернету и соединенный с оператором фискальных данных (ОФД). Российские системы, идентифицирующие налогоплательщиков, пока плохо работают с e-commerce, считает глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, чиновник считает, что пришло время вносить домены интернет-магазинов в Единый госреестр юрлиц и ИП. Федеральное агентство по техническому регулированию подготовило и опубликовало ГОСТы для интернет-магазинов, сейчас они носят рекомендательный характер (нет механизма принуждения к исполнению) и начнут действовать с 2018 года.