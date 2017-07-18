В ноябре 2016 года ФАС начала расследование в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением по жалобе «Лаборатории Касперского» (ЛК). К июню 2017 антимонопольная служба подтвердила обвинения: Microsoft действительно нарушает в Windows 10 нормы закона о защите конкуренции — ФАС вынесла предупреждение производителю операционной системы и собственного антивируса. Сегодня выяснилось, что Microsoft уведомил ФАС об устранении нарушений. Развитие антимонопольного дела против MS по существу ФАС продолжит 25 июля. Аналогичное дело «Лаборатории Касперского» против Microsoft будет рассматриваться в Евросоюзе. В начале июня «Лаборатория Касперского» подала иск в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии. Как и в России, там ЛК тоже обвинила Microsoft в злоупотреблениях доминирующим положением.