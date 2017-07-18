Microsoft заявил ФАС, что он больше не дискриминирует конкурирующую «Лабораторию Касперского»


В ноябре 2016 года ФАС начала расследование в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением по жалобе «Лаборатории Касперского» (ЛК). К июню 2017 антимонопольная служба подтвердила обвинения: Microsoft действительно нарушает в Windows 10 нормы закона о защите конкуренции — ФАС вынесла предупреждение производителю операционной системы и собственного антивируса. Сегодня выяснилось, что Microsoft уведомил ФАС об устранении нарушений. Развитие антимонопольного дела против MS по существу ФАС продолжит 25 июля. Аналогичное дело «Лаборатории Касперского» против Microsoft будет рассматриваться в Евросоюзе. В начале июня «Лаборатория Касперского» подала иск в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии. Как и в России, там ЛК тоже обвинила Microsoft в злоупотреблениях доминирующим положением.

FAS Russia

«Майкрософт уведомил об исполнении предупреждений ФАС России в установленный срок. В настоящее время ведомство анализирует полученную информацию на предмет исполнения требований предупреждений. Этот вопрос будет принят к рассмотрению на следующем заседании антимонопольного дела в отношении компании 25 июля 2017 года», — заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. О предупреждениях: goo.gl/77NraK

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