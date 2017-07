Умер сооснователь издательского дома «Афиша» и компании SUP Эндрю Полсон. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщил в Facebook экс-главред «Большого города» (одно из изданий, основанных издательским домом «Афиша») Алексей Казаков.

Полсон родился в 1958 году в США, с середины 1990-х работал в российской прессе. В 1998-м стал сооснователем «Афиши» (вместе с Осколковым-Ценципером и Антоном Кудряшевым). В двухтысячных вместе с предпринимателем Александром Мамутом основал SUP, позднее эта компания стала управлять «Живым Журналом». «Суп» появилась в конце 2006-го года, она заключила партнерское соглашение с компанией Six Apart, владевшей сервисом Livejournal.com о представлении интересов кириллических юзеров «Живого журнала», а в конце 2007-го года выкупила ЖЖ полностью. Помимо ЖЖ «Суп» владел Championat.ru и другими проектами. Позднее и «Афиша», и SUP влились в группу компаний Rambler&Co. В 2011—2012 медиадиректором SUP Media был Антон Носик, скоропостижно скончавшийся 9 июля 2017 года.

C 2012 года Полсон занимался проектом Agon, который специализируется на проведении шахматных турниров.