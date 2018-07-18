«Яндекс» зарегистрировал устройство для управления «умным домом» Яндекс.Модуль, пишет «Коммерсантъ». Его разработала американская компания NotAnotherOne, которая также занималась разработкой Яндекс.Станции и системы для «умного дома» Life Control для «Мегафона». Новое устройство запустят в продажу уже осенью 2018 года. Как сообщил сотрудник компании «Ведомостям», функционально оно будет напоминать домашнего помощника Google Home, беспроводной динамик, который снабжен голосовым управлением.
По словам собеседника издания, устройство будет частью «умного дома» от «Яндекса». «Это будет немного измененный внешне центр Life Control с возможностью подключения экосистемы устройств, но без поддержки сети 3G и 4G», — добавил он. Система будет базироваться на функциях «Станции», которая поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и имеет встроенного голосового помощника «Алису» («Алиса», в свою очередь, умеет, например, включать музыку и кино).
Продажи «умной» колонки Яндекс.Станция стартовали в Москве 10 июля, ее стоимость составляет в среднем 9990 рублей. Ранее ее генконструктор Константин Круглов говорил о планах создать на базе этого устройства системы «умного дома».
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зачем wi-fi, когда все мировые гранды делают системы на таких замечательных стандартах как Z-Wave, ZigBee, KNX и прочие страшные слова?
Круто!
>> зачем wi-fi, когда все мировые гранды делают системы на таких замечательных стандартах как Z-Wave, ZigBee, KNX
Что бы товарищу майору стучать через роутер и что бы алиса работала. А датчики наверное будет до станции стучать по Bluetooth.
Короче, из бреда гуманитариев, которые пересказали новость друг другу, не понятно решительно ничего. Кроме, еще одна система управления умным домом, но с «алисой».
Но идея не новая, через навыки алису уже народ учит управляться чем либо через api.
Расскажите мне что значит умный дом сейчас? Без капитальной перестройки дома сейчас можно управлять только лампочками и розетками.
да ерунда это, как показала практика. В свое время возлагались какието фантастические надежды. А по факту — образовалась куча вполне автономных систем, независимых друг от друга и при этом — весьма неглупых. (и стиралки и плиты и кондеи и подсветка). И то, это для тех фанатов, которым просто по приколу этим заморачиваться. А остальные люди какбы и сами прекрасно кнопки нажимают и им так спокойнее. А равно как и съем данных со счетчиков (да они много где и не установлены).
Да и технически, с появлением массы контроллеров и датчиков, реализовать это никакой проблемы не представляет. Даже школьнику со знаниями основ ардуино. Другое дело, что вобщемто нафиг не надо.
>Расскажите мне что значит умный дом сейчас?
Смотря где.
В сша, это бережный расход электроэнергии для отопления дома, чтоб выключал отопление ночью и когда ты на работе, включал заранее, до возвращения с работы или перед подъемом с кровати.
На этом взлетел термостат Nest.
Если есть ночной тариф, то можно все энергозатратное ночью включать, воду из скважины, стиральные машинки, полив газона
и т. д.
У нас это не нужно, большая часть платежеспособного населения живет в квартирах, там сэкономить на отоплении не получится да и не зачем, дешевая у нас коммуналка, по крайней мере та, что по счетчику.
Частные дома у нас отапливаются газом в основном, тоже смысла нет включать/выключать отопление, копеечная экономия выйдет, больше дискомфорта получится в связи с инерцией.
Остается только игра светом, эмуляция присутствия хозяев когда они в отпуске.
Ну и понты конечно, куда же без них, на Руси без них никуда.
>>Остается только игра светом, эмуляция присутст
Ну я бы поставил терморегуляторы на батареи чтобы температуру комфортную поддерживать + ванну наполнять теплой водой в 9 часов утра :) — но это уже другой уровень затрат чем то что сейчас продают под видом «умного дома» …
эмуляция присутсвия (переключение света в комнатах) для отпугивания какихто грабителей идиотов — выдумано еще гдето в 80-е годы прошлого века.
Если такая мания — прекрасно все реализуемо хоть на механических, хоть на электронных розеточных реле по пятачок\пучок.(от 300 до 600 руб.). Втыкай в нево лампу или торшер в каждой комнате — и устрой любую иллюминацию, с учотом день\ночь (а таймеры там не суточные, а недельные).
Термоголовки на батареи — и отдельно прекрасно ставятся, зачем там умный дом — неясно, особенно если комнат много. Проще по факту рекгулировать в каждой комнате чем чтото задавать с центрального пульта.
Вообще, этот умный дом был какбы выдуман когда полагали, что нужен производительный центральный контроллер с выходом во внешние сети.
А щас можно хоть каждый крантик хоть каждый винтик подрубить через джпрс или вайфай шилд к какой угодно сети.
>> + ванну наполнять теплой водой в 9 часов утра :)
тогда надо самому быть как штык прям вскакивать. А то чуть замешкался — вода остыла, снова наливай. Да и душ сутра както принято вроде, а не в ванной залегать.
Что вот кстати могу горячо рекомендовать в плане воды — это душевой сместитель с термотсатом. Офигенен именно не для ванной наполения, а для душа. Там просто внутри термостсат (без электроники). И температура прям стабильно течет (обычно в домах — скачки изза того, что многие тоже моются).
>> Расскажите мне что значит умный дом сейчас? Без капитальной перестройки дома сейчас можно управлять только лампочками
Есть сильное различие частный дом vs квартира. В квартире может быть:
1. Защита от протечек
2. Управление светом и электричеством
3. Датчики качества воздуха и автоматическое проветривание
4. Управление отоплением и кондиционером.
5. Подключение видеоглазка и домофона к интернету.
6. Управление бытовой техникой.
7. Управление системой безопасности (датчики движения или пожарные датчики или камеры)
В частном доме интереснее и больше возможностей.
Так это ж бесплатный контрастный душ (полезен для здоровья). И бесплатная развлекательная система (полезно для нервоф). Коммунисты всё продумали.
«Умный дом» сейчас неопределенный термин, все понимают как хотят (в зависимости от того что продают). В многоквартирных домах даже банальную диспетчеризацию «умным домом» называют.
Ну, а яндекс выступил уже традиционно для себя — ни о чем, идей ноль…
Я до 2014 года плотно занимался темой, тут много идей может быть, в том числе и недорогих и эффективных, но сейчас все копейку экономят, так что продвинуть сложно системный проект.