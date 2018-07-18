«Яндекс» зарегистрировал устройство для управления «умным домом» Яндекс.Модуль, пишет «Коммерсантъ». Его разработала американская компания NotAnotherOne, которая также занималась разработкой Яндекс.Станции и системы для «умного дома» Life Control для «Мегафона». Новое устройство запустят в продажу уже осенью 2018 года. Как сообщил сотрудник компании «Ведомостям», функционально оно будет напоминать домашнего помощника Google Home, беспроводной динамик, который снабжен голосовым управлением.

По словам собеседника издания, устройство будет частью «умного дома» от «Яндекса». «Это будет немного измененный внешне центр Life Control с возможностью подключения экосистемы устройств, но без поддержки сети 3G и 4G», — добавил он. Система будет базироваться на функциях «Станции», которая поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и имеет встроенного голосового помощника «Алису» («Алиса», в свою очередь, умеет, например, включать музыку и кино).

Продажи «умной» колонки Яндекс.Станция стартовали в Москве 10 июля, ее стоимость составляет в среднем 9990 рублей. Ранее ее генконструктор Константин Круглов говорил о планах создать на базе этого устройства системы «умного дома».