«Яндекс не использует и не планирует использовать запатентованную компанией технологию, которая может выявлять заработок пользователей мобильных устройств по профессиям и по тому, какими сервисами они пользуются», — заявила пресс-служба поисковика.

Ранее днём «Известия» сообщили, что поисковик в 2017-м подал заявку, а в 2019-м запатентовал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Для определения поисковику требуется подключение к приложениям абонента на его смартфоне.

Свои способы выяснить доходы обитателей разных сайтов есть у Mediascope — в частности, в начале 2018 измеритель выяснил, что самая обеспеченная аудитория использует «ВКонтакте», а не конкурирующие сети.

В сентябре 2018 по неофициальным данным, которые ВКонтакте якобы раскрыла партнёрам, выяснилось, что ВК работает над нейронной сетью, которая может определять, например, модели одежды на пользовательских фотографиях. Это позволит узнать цену предметов, а как производную — уровень расходов обитателя соцсети, который их носит.