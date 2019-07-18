Netflix рассказал, что впервые с 2011 года он потерял заметное число подписчиков американцев (ушли 130 тыс., осталось 60,1 млн человек). Упала и скорость роста за границами Штатов — она в 2 раза ниже прогнозов (2,7 млн против 5,5 млн в прошлом году). После объявления бумаги Netflix на Nasdaq подешевели на 11%. Сам видеосервис называл причиной относительного замедления — рост цен на подписки. Однако влияние проектов, которые готовят Apple, AT&T (WarnerMedia), Walt Disney (Hulu) и Discovery, исполнительный директор Рид Хастингс причиной неудач не считает.

К началу 2019 Netflix стал одним из крупнейших рекламодателей индустрии развлечений. Расходы сервиса на рекламу росли быстрее расходов на контент, но и там и там сгорают миллиарды долларов в год. К октябрю сервис потратил $18,6 млрд. на контент, но это в разы меньше расходов амбициозных конкурентов: AT&T потратили $85,4 млрд на Time Warner. Disney — $71,3 млрд на покупку большей части медиаимперии Руперта Мердока.

Интересно, что в прошлом Netflix оказался самой выгодной инвестицией 2018 из всех участников индекса S&P 500 — +91%. Инвесторы, купившие бумаги Netflix в начале года, практически удвоили свои вложения к сентябрю.