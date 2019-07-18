В декабре 2018 Яндекс выпустил свой «Телефон». В момент запуска рекомендованная цена на аппарат составляла 17990 рублей. С сегодняшнего дня отечественный смартфон стоит лишь 7990. Зимой в избранный Яндексом ценовой диапазон попадало множество аппаратов привычных марок: Honor, Huawei, Xiaomi (половину продающихся в России «трубок» дают эти 3 марки) и других. Цены на телефоны конкуренты, по данным Яндекс.Маркета, тоже снижались весь 2019 год, но совершенно с иной динамикой, чем у Яндекс.Телефона. Последний дешевеет очень быстро.
«Маркет» рассчитывает среднюю цену на модель на основании всех товарных предложений магазинов, размещенных на Маркете за последние шесть месяцев независимо от региона. По статистике конкуренты Яндекс.Телефона подешевели в среднем на 14,48%, тогда как «Телефон» на 55,59%.
Как ещё в декабре объяснил редакции «Роем!» глава специализированного на телекоме агентства Content Review Сергей Половников — цена Яндекс.Телефона для уровня заявленных характеристик завышена в 1,5−2 раза: «Вовсе не потому что «Яндекс жадный», а потому что при таком объёме производства (10 000 максимум) он не может получить низкую цену у подрядчика».
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7990 — эта цена должна была быть на старте. На что рассчитывали в яндексе выпуская телефон за 18к при стоимости конкурентов 7−8к?
«при стоимости конкурентов 7−8к» Сходу пару назовёте? С NFС, быстрой зарядкой и считывателем пальцев?
Разные телефоны, с разными фишками — не обязаны стоить одинаково. Возможно на этот принцип и рассчитывали в Яндексе, когда отстроились от стандартной электроники из Маркета.
Простой пример специализации. «Дырявые» насквозь стандартные смартфоны всё умеют и продаются дёшево. Телефоны же для защищённой связи, на фоне обычных, не умеют вообще ничего. Но для специальных целей, специальные люди, покупают морально устаревшие аппараты, а не стандартные телефончики с Telegram и WhatsApp. Легковушка — стоит подешевле магистрального грузовика. Дрель Хилти, с круглосуточным сервисом, раз в 10 дороже обычной китайской дрели, а то и 30. Хотя их, наверняка, собирают на одном заводе из одинаковых деталей.
Если бы компании удалось создать телефон, где «Алиса» раз в 10, а ещё лучше в 100 раз, управляется с телефоном, чем «Ассистент» Google — уже был бы разговор! На русском языке. На практике же получилось, что «Алиса» глуповата. Покупать телефон, где основная фишка — именно «Алиса» — страшненько.