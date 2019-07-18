В декабре 2018 Яндекс выпустил свой «Телефон». В момент запуска рекомендованная цена на аппарат составляла 17990 рублей. С сегодняшнего дня отечественный смартфон стоит лишь 7990. Зимой в избранный Яндексом ценовой диапазон попадало множество аппаратов привычных марок: Honor, Huawei, Xiaomi (половину продающихся в России «трубок» дают эти 3 марки) и других. Цены на телефоны конкуренты, по данным Яндекс.Маркета, тоже снижались весь 2019 год, но совершенно с иной динамикой, чем у Яндекс.Телефона. Последний дешевеет очень быстро.

«Маркет» рассчитывает среднюю цену на модель на основании всех товарных предложений магазинов, размещенных на Маркете за последние шесть месяцев независимо от региона. По статистике конкуренты Яндекс.Телефона подешевели в среднем на 14,48%, тогда как «Телефон» на 55,59%.

Как ещё в декабре объяснил редакции «Роем!» глава специализированного на телекоме агентства Content Review Сергей Половников — цена Яндекс.Телефона для уровня заявленных характеристик завышена в 1,5−2 раза: «Вовсе не потому что «Яндекс жадный», а потому что при таком объёме производства (10 000 максимум) он не может получить низкую цену у подрядчика».