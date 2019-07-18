Оператор спутникового и интернет телевидения «Триколор» готовит запуск онлайн-кинотеатра в октябре 2019 года, выяснил «Коммерсант». Стать зрителем нового проекта смогут все желающие, а не только подписчики телевидения «Триколора». Их в июле у оператора было свыше 12 млн человек. Дополнительно оператор пообещал начинать снимать сериалы.

Сейчас «Триколор» за 299 рублей продаёт стартовый пакет, с доступом к 220 телеканалов, спутниковую антенну, а главное — приёмник, который позволяет зрителю пользоваться паузой, перемоткой и архивом телепередач (1 шаг до «архива фильмов»). Приёмник (-и) подключается к сервису оператора через спутник или интернет на выбор владельца.

«Триколор» уже начал тестировать кинотеатр на 10 тысячах устройств. Замгендиректора по стратегическому и операционному маркетингу компании Андрей Нестеров уточнил, что модель монетизации пока не выбрана и может оказаться любой.

Как подсчитал «ТМТ Консалтинг», в 2018 году платящая аудитория ОТТ-видеосервисов составила более 3,5 млн человек. Крупнейшими онлайн-видеосервисами на российском рынке по итогам года являлись ivi, YouTube (бесплатный сервис) и Okko с долями 23,9%, 14,7% и 12,8%.