Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», передала Медуза.
В законах уточняется, что к «шпионской технике» не относятся устройства бытового назначения, которые могут записывать фото, видео, аудио и определять геолокацию, и при этом находятся в свободном обороте и имеют открыто расположенные органы управления.
Законы приняты с подачи президента Путина, в 2017-м он услышал драматическую историю об уголовном деле курганского фермера, дело возбудили из-за GPS-трекера для коровы.
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Да не может быть! А что будет с теми людьми, на которых завели дела по этой статье?)