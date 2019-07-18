Госдума определилась с понятием «шпионской техники». Она теперь точно не «бытовая»


Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», передала Медуза.

В законах уточняется, что к «шпионской технике» не относятся устройства бытового назначения, которые могут записывать фото, видео, аудио и определять геолокацию, и при этом находятся в свободном обороте и имеют открыто расположенные органы управления.

Законы приняты с подачи президента Путина, в 2017-м он услышал драматическую историю об уголовном деле курганского фермера, дело возбудили из-за GPS-трекера для коровы.

Госдума приняла законы, определяющие понятие «шпионской техники» — Meduza

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении два закона, уточняющих термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Один закон уточняет это понятие в Уголовном кодексе, другой — в Кодексе об административных правонарушениях.

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