Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», передала Медуза.

В законах уточняется, что к «шпионской технике» не относятся устройства бытового назначения, которые могут записывать фото, видео, аудио и определять геолокацию, и при этом находятся в свободном обороте и имеют открыто расположенные органы управления.