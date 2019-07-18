Как заметил «Коммерсант»:

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы. Сергей Жигарев 4 июля уже вносил пакет законопроектов, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на смартфонах, но на следующий день отозвал его (что по статистике для него достаточно типично).

В новой версии предполагается, что общего для всех правила не будет. Однако выбирать устройства и софт, который нужно на них предустановить, сможет правительство.