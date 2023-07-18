Минфин по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил доклад с предложением выделить 11 млрд руб. из резервного фонда на финансирование мероприятий дорожных карт развития высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО) и «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО). Об этом рассказал источник в правительстве и подтвердил собеседник, близкий к Минцифры. «Минфин проработал и направил в правительство доклад о том, что предлагает выделить 11 млрд руб. из резервного фонда правительства на НОПО и НИПО. Если он получит одобрение от премьера, Минфин подготовит документы о выделении этих денег, и они будут выделены», – пояснил собеседник в правительстве.

По итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в начале июня Мишустин дал поручение Минфину до 17 июля предусмотреть выделение финансирования из резервного фонда правительства на разработку проектов НИПО и НОПО. Соответствующие ДК правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила в середине декабря 2022 г. Работа по ним началась по поручению премьера на предыдущем ЦИПР в июне 2022 г. в рамках индустриальных центров компетенций и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО. В центры компетенций вошли представители крупнейших промышленных компаний, которые софинансируют разработку ПО.

7 июля Минцифры в своем Telegram-канале объявило о том, что до 1 сентября приостановит выдачу новых грантов на новые разработки в сфере IT и проведет аудит финансирования проектов в 2022–2023 гг. Также ведомство проведет оценку компетенций сотрудников основного оператора грантов – Российского фонда развития информационных технологий, обновит экспертов и состав органов, которые принимают решения. Объявление о постановке на паузу выдачи грантов произошло через четыре дня после задержания замминистра цифрового развития Максима Паршина. В Минцифры он участвовал в том числе в работе по координации деятельности ведомства по льготам IT-компаниям и грантовой поддержки.