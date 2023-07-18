Павел Дуров в своём канале рассказал о втором за историю Telegram выпуске облигаций: первый раз на сумму $1 млрд, сейчас - $270 млн. Примерно четверть из них он выкупил сам, хотя ему советовали купить дом и самолет, но Павел по-прежнему отказывается чем-то владеть, кроме собственно "Телеграма", биткоинов и тонкоинов.

Выхода на прибыль на второй год монетизации достичь было бы невозможно, уточняет Павел, но Telegram сейчас к этому ближе, чем "такие конкуренты, как Twitter и Snap". Зато мессенджер супер-эффективен в расходах, а монетизация пошла очень успешно.