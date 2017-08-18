Представьте, что вы идете по улице. Изнуряющая жара, но рядом нет магазина или киоска, где можно купить воды или мороженое. Впрочем, нет даже кафе или крафтового вейп-паба. Доехать до дома вы можете только на битком набитом автобусе, который, к тому же, придётся ждать больше часа. Представьте, что улучшить свой внешний вид проще с помощью домашних и машинки для стрижки, чем найти парикмахерскую. И у вас длинная хипстерская борода, которую тоже хотелось бы укоротить — но ни одного барбершопа в округе.
«Роем!» и банк для предпринимателей «Точка» подумали, как изменится привычная жизнь без малого бизнеса. В большинстве случаев именно он делает нашу жизнь простой и удобной.
Быстрый общественный транспорт
Муниципальных перевозчиков много (в Москве это на 100% метро, троллейбус и трамвай и существенная часть автобусов), но частные, которых в той же Москве осталось восемь штук с 2016-го года, быстрее реагируют на изменения застройки и маршрутной сети. В результате его маршрут будет более прямым, быстрым и, как следствие, экономящим время.
От региона к региону ситуация может отличаться, но обычно вне крупных городов в автобусе вас будет везти индивидуальный предприниматель или его сотрудник. Так проще вести бизнес и везти пассажиров.
Повсеместные «личные» водители
В России очень мало крупных таксопарков. По оценке участников рынка в Москве, например, лишь треть общего числа таксистов в принципе зарегистрирована как такси и относится хоть к какому-то таксопарку. Почти все крупные бренды, которые мы вспоминаем при мысли вызвать такси, фактически являются модернизированными диспетчерскими. Если вы приезжаете в город с населением до 150−200 тысяч жителей, скорее всего в нём стоимость такси окажется сопоставима со стоимостью городского транспорта для двоих.
Модернизация дошла до того, что привычный срок ожидания машины в час стал считаться чем-то абсолютно недопустимым. В результате в городе стало возможным отказаться от своего личного автомобиля: при желании можно передвигаться на своих двоих, а при необходимости — на такси.
Мелкие несетевые магазины
Расширение торговых сетей вглубь районов крупных городов и до всех поселений где живёт больше нескольких тысяч человек — относительно новое явление последней пятилетки. Например, «Магнит» с 2011-го года открывает новые магазины тысячами, чего раньше не могла позволить себе ни одна торговая сеть. Там, куда новые точки сетей не пришли, — рулят мелкие частные магазины, на которые работает несколько человек.
Именно в них можно найти что-то не вписавшееся в представления о прекрасном закупщиков крупных сетей и купить непопулярный, но отличный товар и дешёвый. Благодаря мелким магазинам «у дома» вам не нужно ехать в большой торговый центр чтобы купить хлеба. Если дома срочно нужна какая-то мелочь — они помогут и здесь. Не без выгоды для себя, но с удобством для покупателя.
Еда в любом месте и в любое время
Заходя в крупную забегаловку со всемирно известным брендом и сравнивая чеки оттуда мы можем обнаружить, что большинство их принадлежат разным владельцам, а не одной крупной сети. Это типичный бизнес работающий по франшизе, который работает под чужим брендом. Практически полностью закрывшая в 2016-м году свою сеть бургерная Carl’s Jr (а потом практически полностью её открывшая), работала именно по франшизе
Несетевая кофейня и заведения стрит-фуда, которые вы встречаете по дороге на работу и обратно, могут оказаться настолько мелким бизнесом, что, вполне возможно, ваша зарплата будет выше их месячной выручки — сеть кофеен Coffe Like рассказывает о средней выручке на точку в 230 000 рублей. Но все эти заведения кормят окружающих, дают работу соседям и облегчают вам жизнь.
Навести красоту
Не существует сети парикмахерских, которая бы захватила 90% процентов рынка. Даже с 1% захвата рынка проблемы — это очень диверсифицированный бизнес. Когда вы заходите постричься, когда вы ищете своего любимого мастера.
Всемирно известная сеть салонов маникюра? Нет такой. Привязанность к мастеру и тут выходит на первый план. Снова и снова вы обращаетесь к мелкому бизнесу: намного проще найти мастера под себя из числа тех людей, которых не обложили со всех сторон корпоративными правилами и требованиями.
Без малого бизнеса пришлось бы выживать — привычные вещи стали бы менее удобными или практически недоступными. Но намного проще жить в мире, который делают лучше предприниматели. И «Точка».
Добавить 5 комментариев
А почему не написали, что на правах рекламы?
По порядку
1)магазинчики, которые торгуют пивом, сигаретами, залежалой колбасой и чипсами нафиг не уперлись. Можно долго кричать про притеснение мелкого бизнеса, но я рад что все эти ларьки исчезнут.
2) маршрутки это отдельная история. Куча нелегалов гоняющих на развалившихся автобусах, нарушающие все правила безопасности и плохо знающие сам маршрут. Буквально сегодня наблюдал за тем как по ярославскому шоссе гнал пассажирский автобус до Пушкино со скоростью около 110.
3) нисшевые места с едой останутся. Мне трудно представить на Патриарших макдональдс.
4) про такси ничего не могу сказать. Шаги в сторону получения водительского удостоверения именно у нас отсечёт определенную часть неадекватов. Если ещё введут экзамены на знание города в котором собираешьсяя работать, то будет просто замечательно.
5) про салоны красоты какая то фигня. Правильно написали, что люди идут на мастера. Салоны лены Лениной в которых работает пол Узбекистана не в счёт. Это для тех кому пофиг на гигиену и что мастер работает первый день. У нас рядом с домом закрывали их два раза за год из-за того что заразили пациентку гепатитом.
Я бы продолжил этот список в статье еще одним разделом
Финансовые операции — банки берущие процент за снятие или поступление своих наличных с/на счет ИП вот нахрен не нужны и Открытие с ее Точкой в том числе :)
Даешь развитие нормального бесплатного финтеха для бизнеса без грабительских процентов за все, а банки к ногтю.
Для пенсионеров и бюджетников достаточно Сберкассы.
Это правильно, что стали потихоньку ужимать всю эту вакханалию палаток и прочих какбы услуг.
Уже было ясно, что процесс пошел неуправляемо, клиентская база стала замыкаться сама в себе (все эти какбы бизнесы обсулживали сами себя). А поскольку и таких подходах главное — не качество продуктов, а кто первый обманет покупателей и конкурентов, то и пошло по нарастающей. Один приехал притащил семью, семье нужен маникюр, маникюру нужен лак, но все это дорого, поэтому они начали оказывать услуги друг другу и не особо париться. Заодно и лак бадяжить.
Особенно это фактурно во всяких «элитных медцентрах» заменто было. Жирные тетки в грязных халатах и такие же «врачи», все с нипойми какими акцентами. Помню зашол один раз и тут же вышел.
И вроде и дым коромыслом и пробки не пройти ни проехать, а выхлоп в плане пользы ноль от суеты всей этой кучи из 15 млн. человек в одной только Москве. Непригодно ни для жизни ни для работы.
Не уверен что это правильно. На районе кроме сетевиков не осталось НИКОГО.
и т. д.) — по сути в формате тех же палаток наших, ну чуть покрупнее может, да еще пару далеко не пустующих рынков. Про развитие общепита я вообще молчу, для Москвы это просто «боль».
Буквально месяц назад для сравнения в глубокой провинции Испании — да есть всем известные сетевые магазины, но на каждый еще 10-к несетевых специализированных вокруг (овощи, мясо, хлеб, бакалея, вина
А то что сделали сейчас это а-ля здравствуй снова «совок» и сплошное госрегулирование, только оно теперь не гос, а олигархо.
От ассортимента всех этих 5-к/Магнитов/Дикси уже тошнит ей богу — сплошной второсорт и фейк на прилавках не соотвествующий названию, нормального ничего не найти, а в условиях полного отсутствия конкуренции скоро они сведут свою матрицу товарную до 1−2 наименований по каждой группе, причем наименования будут у всех одни и теже.