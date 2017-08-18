Мир без предпринимателей: 5 вещей, которые уйдут из нашей жизни навсегда



Промо

Представьте, что вы идете по улице. Изнуряющая жара, но рядом нет магазина или киоска, где можно купить воды или мороженое. Впрочем, нет даже кафе или крафтового вейп-паба. Доехать до дома вы можете только на битком набитом автобусе, который, к тому же, придётся ждать больше часа. Представьте, что улучшить свой внешний вид проще с помощью домашних и машинки для стрижки, чем найти парикмахерскую. И у вас длинная хипстерская борода, которую тоже хотелось бы укоротить — но ни одного барбершопа в округе.

«Роем!» и банк для предпринимателей «Точка» подумали, как изменится привычная жизнь без малого бизнеса. В большинстве случаев именно он делает нашу жизнь простой и удобной.

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Быстрый общественный транспорт

Муниципальных перевозчиков много (в Москве это на 100% метро, троллейбус и трамвай и существенная часть автобусов), но частные, которых в той же Москве осталось восемь штук с 2016-го года, быстрее реагируют на изменения застройки и маршрутной сети. В результате его маршрут будет более прямым, быстрым и, как следствие, экономящим время.

От региона к региону ситуация может отличаться, но обычно вне крупных городов в автобусе вас будет везти индивидуальный предприниматель или его сотрудник. Так проще вести бизнес и везти пассажиров.

Повсеместные «личные» водители

В России очень мало крупных таксопарков. По оценке участников рынка в Москве, например, лишь треть общего числа таксистов в принципе зарегистрирована как такси и относится хоть к какому-то таксопарку. Почти все крупные бренды, которые мы вспоминаем при мысли вызвать такси, фактически являются модернизированными диспетчерскими. Если вы приезжаете в город с населением до 150−200 тысяч жителей, скорее всего в нём стоимость такси окажется сопоставима со стоимостью городского транспорта для двоих.

Модернизация дошла до того, что привычный срок ожидания машины в час стал считаться чем-то абсолютно недопустимым. В результате в городе стало возможным отказаться от своего личного автомобиля: при желании можно передвигаться на своих двоих, а при необходимости — на такси.

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Мелкие несетевые магазины

Расширение торговых сетей вглубь районов крупных городов и до всех поселений где живёт больше нескольких тысяч человек — относительно новое явление последней пятилетки. Например, «Магнит» с 2011-го года открывает новые магазины тысячами, чего раньше не могла позволить себе ни одна торговая сеть. Там, куда новые точки сетей не пришли, — рулят мелкие частные магазины, на которые работает несколько человек.

Именно в них можно найти что-то не вписавшееся в представления о прекрасном закупщиков крупных сетей и купить непопулярный, но отличный товар и дешёвый. Благодаря мелким магазинам «у дома» вам не нужно ехать в большой торговый центр чтобы купить хлеба. Если дома срочно нужна какая-то мелочь — они помогут и здесь. Не без выгоды для себя, но с удобством для покупателя.

Еда в любом месте и в любое время

Заходя в крупную забегаловку со всемирно известным брендом и сравнивая чеки оттуда мы можем обнаружить, что большинство их принадлежат разным владельцам, а не одной крупной сети. Это типичный бизнес работающий по франшизе, который работает под чужим брендом. Практически полностью закрывшая в 2016-м году свою сеть бургерная Carl’s Jr (а потом практически полностью её открывшая), работала именно по франшизе

Несетевая кофейня и заведения стрит-фуда, которые вы встречаете по дороге на работу и обратно, могут оказаться настолько мелким бизнесом, что, вполне возможно, ваша зарплата будет выше их месячной выручки — сеть кофеен Coffe Like рассказывает о средней выручке на точку в 230 000 рублей. Но все эти заведения кормят окружающих, дают работу соседям и облегчают вам жизнь.

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Навести красоту

Не существует сети парикмахерских, которая бы захватила 90% процентов рынка. Даже с 1% захвата рынка проблемы — это очень диверсифицированный бизнес. Когда вы заходите постричься, когда вы ищете своего любимого мастера.

Всемирно известная сеть салонов маникюра? Нет такой. Привязанность к мастеру и тут выходит на первый план. Снова и снова вы обращаетесь к мелкому бизнесу: намного проще найти мастера под себя из числа тех людей, которых не обложили со всех сторон корпоративными правилами и требованиями.

Без малого бизнеса пришлось бы выживать — привычные вещи стали бы менее удобными или практически недоступными. Но намного проще жить в мире, который делают лучше предприниматели. И «Точка».

Добавить 5 комментариев

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    Rober Artua bondarenko.guru - бизнес консультант

    По порядку

    1)магазинчики, которые торгуют пивом, сигаретами, залежалой колбасой и чипсами нафиг не уперлись. Можно долго кричать про притеснение мелкого бизнеса, но я рад что все эти ларьки исчезнут.
    2) маршрутки это отдельная история. Куча нелегалов гоняющих на развалившихся автобусах, нарушающие все правила безопасности и плохо знающие сам маршрут. Буквально сегодня наблюдал за тем как по ярославскому шоссе гнал пассажирский автобус до Пушкино со скоростью около 110.
    3) нисшевые места с едой останутся. Мне трудно представить на Патриарших макдональдс.
    4) про такси ничего не могу сказать. Шаги в сторону получения водительского удостоверения именно у нас отсечёт определенную часть неадекватов. Если ещё введут экзамены на знание города в котором собираешьсяя работать, то будет просто замечательно.
    5) про салоны красоты какая то фигня. Правильно написали, что люди идут на мастера. Салоны лены Лениной в которых работает пол Узбекистана не в счёт. Это для тех кому пофиг на гигиену и что мастер работает первый день. У нас рядом с домом закрывали их два раза за год из-за того что заразили пациентку гепатитом.

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    AS

    Я бы продолжил этот список в статье еще одним разделом
    Финансовые операции — банки берущие процент за снятие или поступление своих наличных с/на счет ИП вот нахрен не нужны и Открытие с ее Точкой в том числе :)
    Даешь развитие нормального бесплатного финтеха для бизнеса без грабительских процентов за все, а банки к ногтю.
    Для пенсионеров и бюджетников достаточно Сберкассы.

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    Джигсо

    Это правильно, что стали потихоньку ужимать всю эту вакханалию палаток и прочих какбы услуг.
    Уже было ясно, что процесс пошел неуправляемо, клиентская база стала замыкаться сама в себе (все эти какбы бизнесы обсулживали сами себя). А поскольку и таких подходах главное — не качество продуктов, а кто первый обманет покупателей и конкурентов, то и пошло по нарастающей. Один приехал притащил семью, семье нужен маникюр, маникюру нужен лак, но все это дорого, поэтому они начали оказывать услуги друг другу и не особо париться. Заодно и лак бадяжить.
    Особенно это фактурно во всяких «элитных медцентрах» заменто было. Жирные тетки в грязных халатах и такие же «врачи», все с нипойми какими акцентами. Помню зашол один раз и тут же вышел.
    И вроде и дым коромыслом и пробки не пройти ни проехать, а выхлоп в плане пользы ноль от суеты всей этой кучи из 15 млн. человек в одной только Москве. Непригодно ни для жизни ни для работы.

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    AS

    Не уверен что это правильно. На районе кроме сетевиков не осталось НИКОГО.
    Буквально месяц назад для сравнения в глубокой провинции Испании — да есть всем известные сетевые магазины, но на каждый еще 10-к несетевых специализированных вокруг (овощи, мясо, хлеб, бакалея, вина и т. д.) — по сути в формате тех же палаток наших, ну чуть покрупнее может, да еще пару далеко не пустующих рынков. Про развитие общепита я вообще молчу, для Москвы это просто «боль».
    А то что сделали сейчас это а-ля здравствуй снова «совок» и сплошное госрегулирование, только оно теперь не гос, а олигархо.
    От ассортимента всех этих 5-к/Магнитов/Дикси уже тошнит ей богу — сплошной второсорт и фейк на прилавках не соотвествующий названию, нормального ничего не найти, а в условиях полного отсутствия конкуренции скоро они сведут свою матрицу товарную до 1−2 наименований по каждой группе, причем наименования будут у всех одни и теже.

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