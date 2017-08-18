Представьте, что вы идете по улице. Изнуряющая жара, но рядом нет магазина или киоска, где можно купить воды или мороженое. Впрочем, нет даже кафе или крафтового вейп-паба. Доехать до дома вы можете только на битком набитом автобусе, который, к тому же, придётся ждать больше часа. Представьте, что улучшить свой внешний вид проще с помощью домашних и машинки для стрижки, чем найти парикмахерскую. И у вас длинная хипстерская борода, которую тоже хотелось бы укоротить — но ни одного барбершопа в округе.

«Роем!» и банк для предпринимателей «Точка» подумали, как изменится привычная жизнь без малого бизнеса. В большинстве случаев именно он делает нашу жизнь простой и удобной.

Быстрый общественный транспорт

Муниципальных перевозчиков много (в Москве это на 100% метро, троллейбус и трамвай и существенная часть автобусов), но частные, которых в той же Москве осталось восемь штук с 2016-го года, быстрее реагируют на изменения застройки и маршрутной сети. В результате его маршрут будет более прямым, быстрым и, как следствие, экономящим время.

От региона к региону ситуация может отличаться, но обычно вне крупных городов в автобусе вас будет везти индивидуальный предприниматель или его сотрудник. Так проще вести бизнес и везти пассажиров.

Повсеместные « личные» водители

В России очень мало крупных таксопарков. По оценке участников рынка в Москве, например, лишь треть общего числа таксистов в принципе зарегистрирована как такси и относится хоть к какому-то таксопарку. Почти все крупные бренды, которые мы вспоминаем при мысли вызвать такси, фактически являются модернизированными диспетчерскими. Если вы приезжаете в город с населением до 150−200 тысяч жителей, скорее всего в нём стоимость такси окажется сопоставима со стоимостью городского транспорта для двоих.

Модернизация дошла до того, что привычный срок ожидания машины в час стал считаться чем-то абсолютно недопустимым. В результате в городе стало возможным отказаться от своего личного автомобиля: при желании можно передвигаться на своих двоих, а при необходимости — на такси.

Мелкие несетевые магазины

Расширение торговых сетей вглубь районов крупных городов и до всех поселений где живёт больше нескольких тысяч человек — относительно новое явление последней пятилетки. Например, «Магнит» с 2011-го года открывает новые магазины тысячами, чего раньше не могла позволить себе ни одна торговая сеть. Там, куда новые точки сетей не пришли, — рулят мелкие частные магазины, на которые работает несколько человек.

Именно в них можно найти что-то не вписавшееся в представления о прекрасном закупщиков крупных сетей и купить непопулярный, но отличный товар и дешёвый. Благодаря мелким магазинам «у дома» вам не нужно ехать в большой торговый центр чтобы купить хлеба. Если дома срочно нужна какая-то мелочь — они помогут и здесь. Не без выгоды для себя, но с удобством для покупателя.

Еда в любом месте и в любое время

Заходя в крупную забегаловку со всемирно известным брендом и сравнивая чеки оттуда мы можем обнаружить, что большинство их принадлежат разным владельцам, а не одной крупной сети. Это типичный бизнес работающий по франшизе, который работает под чужим брендом. Практически полностью закрывшая в 2016-м году свою сеть бургерная Carl’s Jr (а потом практически полностью её открывшая), работала именно по франшизе

Несетевая кофейня и заведения стрит-фуда, которые вы встречаете по дороге на работу и обратно, могут оказаться настолько мелким бизнесом, что, вполне возможно, ваша зарплата будет выше их месячной выручки — сеть кофеен Coffe Like рассказывает о средней выручке на точку в 230 000 рублей. Но все эти заведения кормят окружающих, дают работу соседям и облегчают вам жизнь.

Навести красоту

Не существует сети парикмахерских, которая бы захватила 90% процентов рынка. Даже с 1% захвата рынка проблемы — это очень диверсифицированный бизнес. Когда вы заходите постричься, когда вы ищете своего любимого мастера.

Всемирно известная сеть салонов маникюра? Нет такой. Привязанность к мастеру и тут выходит на первый план. Снова и снова вы обращаетесь к мелкому бизнесу: намного проще найти мастера под себя из числа тех людей, которых не обложили со всех сторон корпоративными правилами и требованиями.

Без малого бизнеса пришлось бы выживать — привычные вещи стали бы менее удобными или практически недоступными. Но намного проще жить в мире, который делают лучше предприниматели. И «Точка».