Российский сервис срочной курьерской доставки Dostavista для малого и среднего бизнеса привлек $2,25 млн от Buran VC и Addventure. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании и фондов. Фонды вложили средства поровну. Контроль остался у основателя и генерального директора Михаила Александровского. Полученные инвестиции направят «на расширение и укрепление международных позиций».