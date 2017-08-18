Москвичи стали жаловаться на бесплатный WiFi в наземном транспорте. По словам пользователей соцсетей, смартфоны подключаются к нему автоматически, что мешает использовать мобильный интернет. Об этом пишут «Ведомости». По словам издания, подобные сообщения стали появляться после того, как операторы создали единую зону WiFi для пассажиров метрополитена и наземного общественного транспорта города c единым идентификатором (SSID).