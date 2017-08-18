В 2016 году Международная организация по стандартизации (ISO) создала специальный комитет для разработки стандарта технологии блокчейн. Недавно в него вошли и несколько представителей от России, в том числе и сотрудник ФСБ Григорий Маршалко.

Как уточнила в в своем Facebook корреспондент РБК Мария Коломыченко, в комитет ISO вошли представители российской организации «Криптографическая защита информации» (TK 26), созданной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Это организация еще как минимум с осени с 2016 года активно работает на созданием стндартов по бокчейну. Руководит деятельностью ТК 26 ФСБ. Как следует из презентации, подготовленной комитетом, в основном он занимается вопросами безопасности и стандартизации блокчейна,

В планах организации: «подготовка рамочных (определяющих правила игры: терминология, принципы синтеза, безопасность) стандартов блокченйна». На это отводится 1,5−2,5 года. Также планируется создать доверенные криптографические методы обеспечения безопасности для блокчейн-систем. Кроме этого члены ТК 26 посетили несколько отраслевых конференций, о другой активности организации пока ничего не известно.