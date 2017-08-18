В январе этого года принадлежащая Mail.ru Group «ВКонтакте» обратилась в суд с просьбой запретить Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) собирать данные пользователей для оценки их кредитоспособности и продажи информации банкам. 15 августа соцсеть и НБКИ заключили мировое соглашение. Об этом говорится в материалах московского Арбитражного суда. Так, организация, согласно опубликованному документу, обязалась не использовать информацию из базы данных ВК без соответствующего разрешения представителей социальной сети.

В 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков. Первыми разработками MRG воспользовались в бюро кредитных историй « Эквифакс». В феврале 2017 «Сбербанк» прокредитовал выкуп « Мегафоном» 63,8% голосующих акций Mail.ru Group. Больше половины бумаг « Мегафона» сейчас заложено в «Сбербанке», этот же банк покупает у MRG « справочно-информационные услуги».

Рассмотрение разбирательства «ВКонтакте» с компанией Double Data, которая занимается созданием Big Data решений с помощью открытых данных, суд отложил на 5 октября. Согласно документу, «истец представил доказательства, которые не были раскрыты».

В иске представителей соцсети было указано, что НБКИ предлагала кредитным организациям сервисы на основе технологий, которые были разработаны Double Data. Компания извлекала из базы данных ВК, которая насчитывала на тот момент примерно 407 млн аккаунтов, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения, регионе проживания, фотографии, сведения о количестве посещений соцсети и типе устройства.

Тогда гендиректор Double Data Максим Гинжук заявлял, что ВК подала иск, так как соцсеть сама стремится заняться монетизацией информации о юзерах. Также он напомнил, что в 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков для российских банков. «Если пользователь сделал данные открытыми, это его право и никто не должен монополизировать их использование. Много игроков на рынке использует социальные сети, и нужно строить экосистему использования данных, а не разрушать ее», — добавил Гинжук.

В марте этого года появилась новость, что Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте», продала «Сбербанку» «справочно-информационные услуги». Справки холдинг будет предоставлять в течение ближайших трех лет. Стоимость контракта составила 549,3 млн рублей, суть услуг и содержание справок стороны не раскрыли. Тогда вместо закупочной документации «Сбербанк» опубликовал в публичном доступе пустую страницу документа в Word. Целью соцсеть назвала «использование Сайта и его сервисов». Вместе с тем, с 2016 года сам холдинг производит продукты для оценки кредитных рисков.