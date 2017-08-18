Апелляционный суд в Мюнхене отклонил все требования, выдвинутые тремя медиакомпаниями: RTL Interactive, ProSiebenSat.1 и Süddeutsche Zeitung против Eyeo — компании-разработчика Adblock Plus. Новое постановление подтверждает предыдущие решения окружного суда Мюнхена: Adblock Plus может поддерживать «белый список» и предлагать платные услуги другим компаниям. В действиях блокировщика нет нарушения закона о конкуренции.

Adblock Plus блокирует на компьютере пользователя рекламные сообщения оставляя только те из них, которые размещаются компаниями из «белого списка». При этом помимо того, что пользователь может сам разрешать показывать ему рекламу на определенных сайтах, при этом Eyeo также включает в «белые списки» ресурсы, которые делятся с ней доходами от рекламы.

Летом 2016 года один из крупнейших в мире издательских домов Axel Springer (издания Business Insider, Bild и Die Welt) выиграл в немецком суде иск против Eyeo и добился права не платить за включение ресурсов компании в «белые списки», сейчас обе компании борются в судах за отмену или утверждение этого решения.