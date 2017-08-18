Mail.Ru Group выводит на рынок решение в области IoT, способное в том числе считывать данные с датчиков, используемых в системах ЖКХ, на транспорте и в промышленности. Собранные данные будут анализироваться разработанной интернет-холдингом системой Tarantool. Партнером MRG является компания Компания «Вавиот» — поставщик беспроводных решений на базе энергоэффективных датчиков.
До текущего момента, если какой-то компании необходимо было реализовать задачу мониторинга датчиков в автотранспорте, на производстве, в ЖКХ, то они должны были бы создавать самостоятельно инфраструктуру, радио канал и интегрировать это с программной платформой по обработке данных. Поскольку IoT история новая и единые стандарты еще не определены, то вопрос совместимости очень актуальный. Наше предложение объединяет реализацию «последней мили» через радио канал и программной платформы, с проверенной совместимостью. Решение уже доступно для заказчиков. Сейчас начинаются первые пилотные проекты в нефтегазовом секторе, где задача стоит наиболее актуально, — сказал «Роем!» представитель Mail.ru Group.
Передача данных от счетчиков происходит на частоте 868 МГц при мощности до 25 мВт. На данном частотном диапазоне разрешено свободное и бесплатное использование радиопередающих устройств на основании решений ГКРЧ. Такие датчики могут обмениваться данными на расстоянии до 10 км, при этом без подзарядки батарей устройство может работать до 10 лет.
Телеком-инфраструктуру предоставляет «Вавиот». Mail.Ru Group таким образом будет конкурировать с со своей материнской компанией «Мегафон», так как та является одним из основных игроков рынка IoT в стране, предоставляя свои каналы и SIM-карты операторам решений IoT.
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