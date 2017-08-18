Mail.Ru Group выводит на рынок решение в области IoT, способное в том числе считывать данные с датчиков, используемых в системах ЖКХ, на транспорте и в промышленности. Собранные данные будут анализироваться разработанной интернет-холдингом системой Tarantool. Партнером MRG является компания Компания «Вавиот» — поставщик беспроводных решений на базе энергоэффективных датчиков.

До текущего момента, если какой-то компа­­нии необходимо было реализовать задачу мониторинга датчиков в автотранспорте, на производстве, в ЖК­Х, то они должны были бы создавать самос­т­оятельно инфрастру­кт­уру, радио канал и интегрировать это с программной платфо­рмой по обработке да­нны­х. Поскольку IoT история новая и един­­ые стандарты еще не определены, то вопр­ос совместимости оче­нь актуальный. Наше предложение объединя­ет реализацию «после­д­ней мили» через ра­дио канал и программ­ной платформы, с про­ве­ренной совместимо­сть­ю. Решение уже доступно для заказчиков. Сейчас начинаются первые пилотные проекты в нефтегазовом секторе, где задача стоит наиболее актуально, — сказал «Роем!» представитель Mail.ru Group.

Передача данных от счетчиков проис­ходит на частоте 868 МГц при мощности до 25 мВ­т. На данном частотн­ом диапазоне разреше­но свободное и беспл­атное испо­льзование радиоперед­ающих устр­ойств на основании решений ГКРЧ. Такие датчики могут обмениваться данными на расстоянии до 10 км, при этом без подзарядки батарей устройство может работать до 10 лет.

Телеком-инфраструктуру предоставляет «Вавиот». Mail.Ru Group таким образом будет конкурировать с со своей материнской компанией «Мегафон», так как та является одним из основных игроков рынка IoT в стране, предоставляя свои каналы и SIM-карты операторам решений IoT.