«ВКонтакте» запустила площадку Direct Games, с помощью которой можно будет добавлять в социальную сеть мобильные игры на базе HTML5. Об этом сообщили представители компании. Пока HTML5-игры доступны в приложении соцсети на Android, на iOS их можно будет добавить в «ближайшем будущем». Сейчас на платформе размещено 10 таких игр, в списке они отмечены иконкой-молнией. Чтобы присоединиться к игре, нужно перейти по ссылке на стене или найти через поиск в разделе «Здесь и сейчас».